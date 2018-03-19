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Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının 4. yıldönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının 4.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının 4. yılı Krasnador’da yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla kutlandı.
Kırım, Ukrayna’da yaşanan savaş sebebi ile Rusya’ya bağlanmasının 4. yıl dönümünü Krasnador’da yapılan etkinlikler ile kutladı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı kutlamalarda Kırım’ın bir daha Rusya topraklarında ayrılmaması temenni edildi.
Ukrayna’da yaşanan savaş sebebiyle 4 yıl önce Kırım Meclisi Rusya topraklarına katılmak için referandum kararı almıştı. Referandum ile de yüzde 55’i Rus olan Kırım, Rusya’ya bağlanmıştı.

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