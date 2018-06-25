Kırklareli'de CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP 2, Ak Parti 1 milletvekili çıkardı.
Kırklareli'nde 272 bin 674 seçmenden yaklaşık 250 bini sandığa gidip oy kullanırken, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Selahattin Minsolmaz ile CHP'den Turabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu yeniden milletvekili seçildi.
Selahattin Minsolmaz (Ak Parti): 18 Eylül 1970'de Kırklareli'nde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünü derece ile tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Mühendisliği programında yüksek lisansını yaptı. Minsolmaz, özel sektörde proje ve saha mühendisliği, kamuda imar ve şehircilik müdürlüğü görevlerinde yer aldı. Ak Parti İstanbul Siyaset Akademisi'nin 2008'de Yerel Yönetimler Programı'nı derece ile tamamladı. Ak Parti'nin Kırklareli'nde çeşitli kademelerinde görev yaptı. İngilizce bilen Selahattin Minsolmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Turabi Kayan (CHP): 1955'te Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'nden 1980 yılında mezun oldu. CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Kayan, ikinci kez milletvekilliğine seçildi.
Vecdi Gündoğdu (CHP): 15 Ocak 1969 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. Serbest ticaretle uğraşan Gündoğdu, CHP Kırklareli merkez ilçe başkanlığı ile il başkanlığı görevlerinde bulundu. Kayan, ikinci kez milletvekilliğine seçildi.
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