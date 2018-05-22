Kırkpınar ailesinin 2 üyesi, aynı bölge aynı sırada farklı partiden aday

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Kırpınar ailesinden iki isim, 27'nci dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyaset yapmak için milletvekili adayı oldu. AK Parti'den milletvekili adayı olan Yaşar Kırkpınar, İzmir 2'nci bölge 4'üncü sıradan aday oldu. Uzaktan akrabası olan İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Hüsmen Kırkpınar da İzmir 2'nci bölge 4'üncü sıradan aday gösterildi. 24 Haziran seçimleri için yarışacak olan adaylar, birbirini arayarak tebrik etti.

AK Parti'de 8 yıl boyunca Kemalpaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve istifa eden 5 ilçe başkanı arasında milletvekili listesine girmeyi başaran tek isim olan Yaşar Kırkpınar, aslen Erzurumlu olan ve 1960 yılında İzmir'e göç eden Kırkpınar ailesinin mensubu. Yine aynı şekilde uzun yıllar MHP'de siyaset yapan, İYİ Parti'nin kurulması ile birlikte partisiyle yolunu ayıran Hüsmen Kırkpınar da o ailenin bir diğer üyesi. Uzaktan akraba olan Kırkpınar'ın ikisi de şimdi milletvekili olmak için yarışacak. Farklı partilerden aday olsalar da milletvekili aday listesinde bölgeleri ve sıraları bile aynı olan Hüsmen Kırkpınar ile Yaşar Kırkpınar, listeler açıklandıktan sonra birbirini telefonla arayarak tebrik etti. İYİ Partili Hüsmen Kırkpınar, "Liste açıklandıktan sonra telefon açtım ve tebrik ettim. 'Hayırlısı olsun' dedim. O da 'Ben arayacaktım, sen benden önce davrandın' dedi. Bunlar hayatın içerisinden şeyler. Anayasa'ya göre kurulmuş iki siyasi partiyiz. Rakip olabiliriz ama Yaşar Kırkpınar AK Part'de yer aldı, uzun yıllardır orada siyaset yapıyor. Bende çocukluğumdan beri MHP'deyim. Daha sonra yol ayrıldı, İYİ Parti'ye geldik. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

'RAKİP GİBİ GÖRÜNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

AK Parti İzmir milletvekili adayı Yaşar Kırkpınar da Kırkpınarlar'ın çok büyük bir aile olduğunu ve Hüsmen Kırkpınar ile uzaktan akraba olduklarını belirtti. Sadece İzmir'de yaklaşık 5 bin Kırkpınar soyisimi taşıyan insanın olduğunu söyleyen Yaşar Kırkpınar, "Yakın bir akrabalığımız yok. Partiler de farklı. AK Parti'nin kuruluşundan beri partide görev yapıyorum. 8 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Siyasete de AK Parti'de başladım. İYİ Parti henüz yeni bir parti, kurulma aşamasında olan bir parti. Onun bizimle, bizim adaylığımızla, bir rakip gibi görünmesi veya bizi o noktada etkilemesi söz konusu değil" dedi.

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