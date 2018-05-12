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Kırsal Kalkınma Projeleri Toplu Açılış Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu" - "Hayvancılıktaki artış, aynı miktarda olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu düve ve koyun projesi, TKDK ve TİGEM'in yaptığı çalışmalarla ithalatı tamamen bitirmeyi, yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz"

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu." dedi.

Başbakan Yıldırım, Akyazı beldesinde düzenlenen 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılışı ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkeye bereket saçan çiftçilerle birlikte olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Bu topraklardan aldığı değerlerle ülkeye hizmet etmenin huzuruyla çiftçilerin karşısında bulunduğunu anlatan Yıldırım, öğrendiği vatan sevgisiyle 81 milyon vatandaşa kucak açtığını, hiç kimseyi ayrı gayrı görmediğini, ötekileştirmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün arkadaşlarıyla Türkiye'yi kalkındırmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yıldırım, dertlerinin milletin hayır duasını almak olduğunu aktardı.

- "Ezanımıza, bayrağımıza hep sahip çıktık"

Yıldırım, "Sizlerin desteği hep bizimle oldu. Gücümüzü de azmimizi de sizlerden aldık. Söz konusu memleket olunca candan yardan geçen can Erzincanlı kardeşlerim, bu süreçte bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bu aziz şehir ve şehrin yiğit evlatları var oldukça birliğimiz dirliğimize kardeşliğimize kimse bir şey yapamaz. Ülkemiz üzerindeki oyunları birlikte bozuk bundan sonra da bozacağız. Ezanımıza, bayrağımıza hep sahip çıktık. Aydınlık yarınlara kararlılıkla birlikte yürüyeceğiz. Siz isteyeceksiniz biz istediklerinizi yapacağız. Bizim siyaset anlayışımıza yön veren sizsiniz. Gücümüz de sizsiniz, işimiz de sizsiniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Erzincan ilinin Doğu'nun en büyük beyaz et kombinasına sahip olduğunu, bu kombina ile Erzincan'da tavukçuluğun tekrar canlandığını, yeni kümesler açıldığını, bu işten ekmek yiyen kişi sayısının 4 bine yaklaştığını kaydetti.

Tavuk kombinasının yanına bir de kırmızı et kombinası yapacaklarına değinen Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bunun müjdesini verdiğini aktardı.

- "Yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Bakanlığın 500 bin koyun projesini Şırnak'tan, Erzincan'dan da 250 bin düve projesini başlattığına işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir sorunu var. Şu anda sorun olarak görüyoruz. Biz et ithalatı yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Aslında hayvan varlığımız artmış. Küçükbaş hayvan sayısı 30 milyondan 44 milyona büyükbaş varlığı 10 milyondan 15 milyona çıkmış. Yüzde 50 artmış? Niye ithal ediyoruz. Sebebi basit. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Yani hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu. Hayvancılıktaki artış aynı miktarda olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu düve ve koyun projesi, TKDK ve TİGEM'in yaptığı çalışmalarla ithalatı tamamen bitirmeyi, yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz."

(Sürecek)

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Başbakan Binali Yıldırım Erzincan 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılışı 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni

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