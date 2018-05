Kırsal Kalkınma Projeleri Toplu Açılış Töreni

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu." dedi.

- "Yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Bakanlığın 500 bin koyun projesini Şırnak'tan, Erzincan'dan da 250 bin düve projesini başlattığına işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir sorunu var. Şu anda sorun olarak görüyoruz. Biz et ithalatı yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Aslında hayvan varlığımız artmış. Küçükbaş hayvan sayısı 30 milyondan 44 milyona büyükbaş varlığı 10 milyondan 15 milyona çıkmış. Yüzde 50 artmış? Niye ithal ediyoruz. Sebebi basit. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Yani hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu. Hayvancılıktaki artış aynı miktarda olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu düve ve koyun projesi, TKDK ve TİGEM'in yaptığı çalışmalarla ithalatı tamamen bitirmeyi, yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz."

