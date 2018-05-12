Kırsal Kalkınma Projeleri Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün arkadaşlarıyla Türkiye'yi kalkındırmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yıldırım, dertlerinin milletin hayır duasını almak olduğunu aktardı.

Bu topraklardan aldığı değerlerle ülkeye hizmet etmenin huzuruyla çiftçilerin karşısında bulunduğunu anlatan Yıldırım, öğrendiği vatan sevgisiyle 81 milyon vatandaşa kucak açtığını, hiç kimseyi ayrı gayrı görmediğini, ötekileştirmediğini ifade etti.

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu." dedi.

- "Ezanımıza, bayrağımıza hep sahip çıktık"

Yıldırım, "Sizlerin desteği hep bizimle oldu. Gücümüzü de azmimizi de sizlerden aldık. Söz konusu memleket olunca candan yardan geçen can Erzincanlı kardeşlerim, bu süreçte bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bu aziz şehir ve şehrin yiğit evlatları var oldukça birliğimiz dirliğimize kardeşliğimize kimse bir şey yapamaz. Ülkemiz üzerindeki oyunları birlikte bozuk bundan sonra da bozacağız. Ezanımıza, bayrağımıza hep sahip çıktık. Aydınlık yarınlara kararlılıkla birlikte yürüyeceğiz. Siz isteyeceksiniz biz istediklerinizi yapacağız. Bizim siyaset anlayışımıza yön veren sizsiniz. Gücümüz de sizsiniz, işimiz de sizsiniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Erzincan ilinin Doğu'nun en büyük beyaz et kombinasına sahip olduğunu, bu kombina ile Erzincan'da tavukçuluğun tekrar canlandığını, yeni kümesler açıldığını, bu işten ekmek yiyen kişi sayısının 4 bine yaklaştığını kaydetti.

Tavuk kombinasının yanına bir de kırmızı et kombinası yapacaklarına değinen Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bunun müjdesini verdiğini aktardı.