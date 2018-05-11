Kırşehir'de CHP’nin yeni il başkanı Hacı Tanrıbuyurdu

Salih GÜNER/KIRŞEHIR, (DHA)- KIRŞEHİR'de, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin’in 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi üzerine, il başkanlığına Hacı Tanrıbuyurdu getirildi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, 26 Nisan tarihinde milletvekili aday adaylığı için görevini bıraktı. Yılmaz’ın istifasının ardından yeni il başkanını belirlemek üzere il yönetim kurulu bugün bir araya geldi. Toplantıda İl Genel Meclisi eski üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Hacı Tanrıbuyurdu yeni il başkanı olarak belirlendi.

CHP’nin yeni il başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, görevini bütün sorumluluğuyla yerine getireceğini ve 24 Haziran’da yapılacak seçim öncesi, CHP İl Başkanlığı olarak seçim çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüteceğini söyledi.

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