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Kişilik hakkı ihlali yapan internet sitelerine erişim yasağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Tanrıkulu'nun "usule uygun olmayan bir yöntemle" TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeye verilen cevabı, "Meclisi çocuk istismarcılığını koruyan" nitelikte ve TBMM Başkanı Kahraman'ın "kişilik haklarını ihlal eden" içerikte aksettiren internet siteleri için erişimin engellenmesi kararını verdi

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "usule uygun olmayan bir yöntemle" TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeye verilen cevabı, "Meclisi çocuk istismarcılığını koruyan" nitelikte ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "kişilik haklarını ihlal eden" içerikte aksettiren internet siteleri için "içeriğe erişimin engellenmesine" hükmetti.

TBMM Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Bürosu, mahkemeye yaptığı başvuruda, "Tanrıkulu'nun, işleme alınmasının mümkün olmadığı bilinen, usule uygun olmayan yöntemle" çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması için Başkanlığa dilekçe verdiği, Başkanlığın da bu konuda izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin ifade edildiği cevap yazısı gönderdiği anımsatıldı.

Başvuruda, bazı internet sitelerinin, söz konusu cevapla ilgili yaptığı haberlerde, "Meclisi çocuk istismarcılığını koruyormuş gibi sundukları ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kişilik haklarını ihlal ettikleri belirtilerek, "İddialar tamamen gerçek dışı algı oluşturmaya yönelik. TBMM'nin kişilik haklarının hedef alındığı, yaralayıcı ifadeler ve gerçek dışı beyanlar bulunmakta. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın manevi şahsiyetine yönelik ithamlar ve beyanlar siyasi ahlaka, basın etik ilkelerine aykırılık taşımakta." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, söz konusu internet siteleri için "içeriğe erişimin engellenmesi" kararı verilmesi talep edildi.

Başvuruyu inceleyen Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu yayınların içeriğinin "kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğunun görüldüğüne" dikkati çekerek, bu yayınları yapan 35 internet sitesi için "içeriğe erişimin engellenmesi" kararını verdi.

Konuyla ilgili olarak Erişim Sağlayıcılar Birliği ile de görüşüldüğü, mahkeme kararının söz konusu Birliğe ulaştığı ve Birliğin kararı, adı geçen internet sitelerine ilettiği bildirildi.

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