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KİT Komisyonu ilk toplantısını yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

KİT Komisyonu, 27. dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 27. dönemin ilk toplantısını yaptı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üyelere komisyonun çalışma esaslarıyla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda, komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulması, alt komisyonların oluşturulması için Komisyon Başkanı'na yetki verilmesine dair karar alındı.

Ayrıca, TBMM Genel Kurulunun çalışma saatlerinde de toplantı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

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