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Kıyamet Kilisesi İsrail'i protesto için kapatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 04:31 | Son Güncelleme

Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi, Kudüs Belediyesinin kiliseleri vergiye bağlama planına tepki amacıyla kapatıldı - Kudüs Patriği III. Theophilos: - "Bu (kiliselerle ilgili plan) bize, Avrupa'nın karanlık çağında Yahudilere karşı alınmış benzer kanunları hatırlatıyor"

KUDÜS (AA) - Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye bağlama planına tepki amacıyla kapatıldı.

Patrikler ve Kudüs kiliseleri başkanları düzenledikleri basın toplantısında, Kudüs Belediyesinin söz konusu adımına tepki amacıyla Kıyamet Kilisesi'nin kapatıldığını duyurdu.

AA muhabirine konuşan Kudüs Patriği III. Theophilos, kiliseleri vergiye bağlamanın, kiliselerle ilgili uluslararası yükümlülükler ve anlaşmaların ihlali olduğunu ve bu adımların, Kudüs'teki Hıristiyan varlığını zayıflatma çabası olduğunu belirtti.

Söz konusu tasarının Knesset'te onaylanması durumunda kiliselerin mal varlığına el konulacağını aktaran III. Theophilos, "Bu bize, Avrupa'nın karanlık çağında Yahudilere karşı alınmış benzer kanunları hatırlatıyor." dedi.

Kıyamet Kilisesi'nin anahtarını asırlardır ellerinde bulunduran iki Müslüman aileden Cudeh mensubu Edip Cevat Cudeh El-Hüseyni de kiliselerin İsrail yönetimine vergi ödemek zorunda bırakılmasının, tüm ülkeler tarafından kabul edilen ve 1952'den bu yana var olan mevcut statükonun çiğnenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail'in her vesileyle mevcut statükoya dokunmayacağını söylemesine rağmen Kudüs Belediyesinin kiliselerin vergiye bağlanması planının bu söylemlere tezat bir hareket olduğuna işaret eden Hüseyni, İsrail makamlarını, bu plandan derhal vazgeçmeye çağırdı.

Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna ise Kıyamet Kilisesi'ni kapatarak, İsrail'in kiliseler ve Hristiyan kurumları üzerindeki baskılarına karşı çıktıklarını ifade etti.

"İsrail makamlarının, kiliseleri vergiye bağlama çalışması tamamen siyasi bir meseledir ve İsrail'in Kudüs'ü Hristiyan kurumlarından temizleme planı kapsamında kullanılan bir baskı unsurudur. Kudüs'teki Hristiyan okulları ve hastaneler, tüm Filistin halkına hizmet etmektedir. Hristiyan kurumları Kudüs ve Filistin halkının hizmetine adanmıştır." diyen Hanna, kiliselerin yüz yıllardır böyle bir uygulamaya maruz kalmadığına işaret etti.

Kiliselerin İsrail'in baskılarına boyun eğmeyeceğini ve Kudüs üzerindeki haklarına sahip çıkacağını vurgulayan Hanna, İsrail'in geri adım atmaması durumunda da protestolarını artıracaklarını söyledi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Kentteki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekanı sayılan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş), İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planına itiraz amacıyla ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Kıyamet kiliesi

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