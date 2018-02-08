"Kızların önündeki eğitim engelini kaldırmak gururumuzdur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çalık, Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, artık eski Türkiye'nin yok olduğunu ve herkesin kardeşçe yaşadığını belirtti.

İnsan hakları ihlallerinin çok yaşandığı bir ülkeden bunları aşan ve değerleriyle yaşayan bir Türkiye inşa ettiklerini vurgulayan Çalık, geçen yıllarda eğitime vurulan engellerin herkes tarafından da bilindiğini anımsattı.

Eğitim hakkını tesis etmenin kendilerine nasip olduğunu ve kız çocuklarının eğitim oranını arttırdıklarına değinen Çalık, "Bizim 15 yıllık iktidarımızda en önemli yaptığımız işlerin başında gelmektedir. Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.