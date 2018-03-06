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KKTC Başbakan Yardımcısı: "Çavuşoğlu’nun davetini kabul etmediğim haberi gerçeği yansıtmıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini Ankara’ya davet ettiği ve Özersay’ın bunu kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddetiğine ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı.Özersay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son yaşanan doğal gaz krizinin diplomatik yoldan aşılması da dahil olmak üzere son derece sağlıklı bir diyalog vardır.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini Ankara’ya davet ettiği ve Özersay’ın bunu kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddetiğine ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı.

Özersay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son yaşanan doğal gaz krizinin diplomatik yoldan aşılması da dahil olmak üzere son derece sağlıklı bir diyalog vardır. Bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur. Hükümetimizin resmi Ankara ziyaretinin hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hepimize uygun ortak bir tarih bulma konusunda birlikte çalışıyoruz. Hükümetin kurulması ve güvenoyu almasının ertesinde özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri bağlamında yurt dışında olmamız halinde nisap sorunu yaşanabileceğini de dikkate almak durumundayız.”

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