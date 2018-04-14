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KKTC Başbakan Yardımcısından Suriye açıklaması: "Güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değiliz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile işbirliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile işbirliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KKTC karasuları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir" dedi.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, son dönemde Suriye’de yaşanan olaylar konusunda bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği ve bölgedeki gerginliğin en kısa zamanda son bulması temennisinde bulunuldu. Açıklamada Kıbrıs’ın kuzeyinin güvenlik açısından herhangi bir tehlike altında olmadığına da değinildi.
KKTC Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Suriye ve çevresinde son dönemde artan gerginliği ve bununla bağlantılı gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KKTC olarak sivillere karşı başta kimyasal silah olmak üzere herhangi bir biçimde zarar verecek her tür saldırıyı kınıyoruz ve sorumlularının cezalandırılmasının bu türden olaylarının tekrarının önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda sabah saatlerinde Suriye’de belirli hedeflere karşı düzenlenen füze saldırılarının yeni bölgesel gerginliklere ve silahlı çatışmalara neden olmadan tamamlanmasını umut ediyoruz. Dileriz bölgemizdeki bu gerginlik en erken zamanda son bulur ve kimden gelirse gelsin sivillerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz. Dün itibariyle bir yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız diğer yandansa Barış Kuvvetleri Komutanımızla Kıbrıs adası etrafındaki ve genel anlamda bölgemizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik perspektifinden ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile işbirliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KKTC karasuları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir" ifadelerine yer verildi.

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