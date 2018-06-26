KKTC Başbakanı Erhürman, Başbakan Yıldırım'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Binali Yıldırım'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erhürman, Yıldırım'ı 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı kutladı.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesi hususundaki irade bir kez daha vurgulandı.

