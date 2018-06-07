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KKTC Başbakanı Erhürman: Kamuda verimli çalışma yapısına geçilmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 13:50 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, kamu personelinin yüzde 60'ının verimsiz çalıştığını belirterek, "Kamuda verimli çalışma yapısına geçilmeli" dedi.  KKTC medyasına konuşan Başbakan Erhürman, kamunun daha etkin çalıştırılması için bir ekibin kurulduğunu kaydetti.

KKTC Başbakanı Erhürman: Kamuda verimli çalışma yapısına geçilmeli

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, kamu personelinin yüzde 60'ının verimsiz çalıştığını belirterek, "Kamuda verimli çalışma yapısına geçilmeli" dedi.
KKTC medyasına konuşan Başbakan Erhürman, kamunun daha etkin çalıştırılması için bir ekibin kurulduğunu kaydetti. Emekliliği yaklaşan memurların 'hür general' gibi davrandığını dile getiren Erhürman, ülkede sadece kamudaki şişkinliğin konuşulduğunu söyledi. Erhürman, "Kamuda verimli çalışma yapısına geçilmeli, kaliteli gençler istihdam edilmelidir" diye konuştu.
"Ezberlerden kurtulmamız lazım" diyen Başbakan Erhürman, medyadan da ülkedeki reformlar konusunda destek istedi.
Öte yandan Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolde, kamuda reform yapılması gerektiği belirtiliyor.

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