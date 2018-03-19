KKTC Başbakanı Erhürman’dan Nevruz kutlamalarında gözaltına alınanlar hakkında açıklama

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, İskle Piknik alanında gerçekleşen Nevruz kutlamaları esnasında çıkan arbedede gözaltına alınanların serbest bırakılacağını söyledi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İskele Piknik alanındaki Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylar konusunda gün boyu Polis Genel Müdürümüz Süleyman Manavoğlu ile irtibat halinde olduk.” diyerek “Saat 18.00 itibarıyla da Sayın Manavoğlu ile Başbakanlık’ta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik. Gün içinde biri KKTC vatandaşı olmak üzere sekiz kişi çeşitli sebeplerle gözaltına alınarak İskele Polis Karakolu’na götürüldü. Bunlardan kitap dağıtma gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi, aleyhlerinde herhangi bir dava okunmaksızın serbest bırakıldı. Geriye kalan altı kişi polise çeşitli derecelerde mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Bunlardan daha hafif derecede mukavemet ettiği saptanan üçünün, aleyhlerinde dava okunarak bu akşam itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor.” ifadesini kullandı.

Başbakan Erhürman, şunları kaydetti:

“Daha ağır fiili mukavemet dolayısıyla gözaltına alınan üç kişinin ise yarın sabah mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest bırakılması gündemde. Polis Genel Müdürlüğümüz konuyla ilgili değerlendirmelerini olay yerinden aldığı bant kayıtlarını da dikkate alarak yapmaya devam ediyor. Daha ayrıntılı açıklamayı hafta içinde yapacağım. Ancak kamuoyunun konuyla ilgili doğrudan bilgi eksikliği yaşamaması için bu akşam itibarıyla bu açıklamayı bu ortamdan yapmayı gerekli gördüm.”

6 kişiyi gözaltına almıştı

KKTC’nin İskele ilçesinde gerçekleşen Nevruz etkinliklerinde bazı kişilerin etkinliği provokasyona dönüştürmesi nedeniyle polis müdahalede bulundu. Polis, İskele Piknik alanında Nevruz kutlamalarında propaganda içerikli müzik çalındığı ve sloganlar atıldığı gerekçesiyle ikaz etmiş, uyarılara uymayan 6 kişiyi gözaltına almıştı.