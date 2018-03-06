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KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Ankara’ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

LEFKOŞA (İHA)

LEFKOŞA (İHA)

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
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