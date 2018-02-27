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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 15:59 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı ilk kez kabul etti.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı ilk kez kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı kabul etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı ve BM’den bazı yetkililerin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Spehar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Akıncı ve bazı çalışma arkadaşlarıyla iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede adadaki son durumu ve Güney’deki seçimlerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, Anastasiadis’in müzakerelerin nasıl ileriye götürülebileceği yönündeki görüşlerini konuştuklarını ifade etti. Spehar, “Bunlar her iki tarafla yapılan ön görüşmeler, biz BM olarak yardım etmeye hazır olmaya devam edeceğiz” dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsviçre’de sonuçsuz tamamlanan konferansın ardından taraflara sürecin ileriye nasıl götürülebileceği konusunda değerlendirme yapma çağrısında bulunduğunu anımsatan Spehar, Guterres’in tarafların bir sonraki basamak için ortak karar üretip üretemeyeceğini görmeyi beklediğini söyledi. Yakın gelecekte müzakerelere yeniden başlanması konusunda umutlu olup olmadığı sorusu üzerine Spehar, “Genel Sekreter, ileriye gitmek için ortak bir yaklaşımla her iki tarafın da hazır olduğunu duyduğunda biz de hazır olacağız” dedi. Konuyla ilgili ikinci soruya da Spehar, “Şu anda sadece ön görüşmeler yapıyoruz” yanıtını verdi.
BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix Jean-Pierre’nin adaya ziyaretinin de konuşulduğunu kaydeden Spehar, Lacroix’in BM’nin Kıbrıs misyonu ile aşina olmak ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili “stratejik değerlendirme sonuçlarının” nasıl uygulamaya konabileceği konusunda incelemelerde bulunmak için adaya geleceğini ifade etti.

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