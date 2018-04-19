KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman’dan seçim görüşmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’de erken seçimin gündeme gelmesi sonrası görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Erhürman, Türkiye’deki seçim tarihinin KKTC’nin yerel seçim tarihini de etkilediğini aktardı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantı için Cumhurbaşkanlığında bir saat görüştü. Erhürman, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Erhürman Cumhurbaşkanından, Anastasiadis görüşmesi ile ilgili bilgi aldıklarını belirterek, "Yarın Sayın Çavuşoğlu geliyor. Çavuşoğlu’yla birlikte siyasi partiler de görüşecek. Dolayısıyla o görüşme öncesinde de Kıbrıs konusuyla ilgili bir değerlendirmede bulunduk” dedi.

Cumhurbaşkanı ile iç meseleleri de ele aldıklarını kaydeden Erhürman, Türkiye’de belirlenen erken seçim tarihinin KKTC’deki yerel seçim tarihini etkilediğini belirterek, “Tabi o konuda bugün itibarıyla ben Sayın Yüksek Mahkeme Başkanıyla da bir görüşme gerçekleştireceğim ve Yüksek Mahkeme Başkanıyla yapacağımız görüşme sonrasında bir karar verip, belki meclisten bir yasa değişikliğini gündeme getirebiliriz” diye konuştu.

KKTC Başbakanı Erhürman, Türkiye’de seçimin iki turlu olma ihtimaline karşı, üniversite sınavı tarihlerinin de değişebileceğini, tüm detayları bugün Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle tekrar görüşmelerinin söz konusu olduğunu söyledi. Başbakan Erhürman açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Şu an itibarıyla ben bundan sonrası için çok büyük bir değişimin söz konusu olacağı bir zemin görmüyorum. Hukuksal durum, uluslararası konjonktürü, hepsini bir arada değerlendirdiğimizde, çok büyük bir yol ayrımı noktası görmüyorum. Ama yöntemler konusunda biliyorsunuz Türkiye’nin de KKTC tarafının da, sürekli ısrarlarımız var. Israr ettiğimiz şey şu; bundan sonrası bundan önceki gibi olamaz. Bunu çok net olarak Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, biz de söyledik, Türkiye de söyledi. Yöntemler konusunda yapılan önemli bir vurgudur bu. Çok muhtemeldir ki yarınki toplantıda bu anlamda bir çalışma yapılacaktır. Ama onun ötesinde hukuksal zeminde ve uluslararası konjonktürde çok büyük bir değişiklik olmadığı için onun ötesinde bir değişimden bahsetmek çok kolay değil bugünkü noktada."

Yerel seçimlerle ilgili değişiklik konusunda Erhürman, “Şu anda düşündüğümüz gibiyse tekrardan bizim 24’üne dönmemiz en makuldür. Zaten biz 24’ünde sorun olduğu için 1 Temmuz’u öngörmüştük. Dolayısıyla her şey şu anda tahmin ettiğimiz gibiyse, en makulü 24’üne dönmek olur ama tabi bunu Sayın Yüksek Mahkeme Başkanıyla konuşmak lazım. Benim düşüncem eğer bir sorun yoksa 24 Haziran’a döneriz” yanıtını verdi.