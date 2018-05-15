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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: İsrail'i şiddetle kınıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum. ABD yönetimini çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek, İsrail-Filistin barışına katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında Filistinlilere düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. İsrail'i kınadığını belirten Akıncı, ABD yönetiminin de olumsuz tepkilere rağmen İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığını hatırlattı. ABD yönetimine çağrıda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:
"Bölge barışı ve istikrarına yeni bir darbe anlamındaki bu karar daha şimdiden onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olmuştur. Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum. ABD yönetimini çatışmaları körükleyen bu tavırdan vazgeçerek, İsrail- Filistin barışına katkıda bulunmaya davet ediyorum."

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