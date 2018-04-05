KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Rum yönetimi ile buluşmaya açık niyetle gideceğiz”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, 16 Nisan’da Rum yönetimi ile yapacakları buluşmaya açık niyetle gideceklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesinde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Akıncı, görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. “Açık niyetle buluşmaya gideceğiz”

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile 16 Nisan’da yapacakları görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, buluşmanın yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, görüşmenin sadece niyet araştırması şeklinde gerçekleşeceğini söyledi. “Açık niyetle buluşmaya gideceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birlikte yürüyeceğimiz bir yol var mı, yoksa ayrı ayrı yollarda mı yürüyeceğiz. Görüşmede bunun muhasebesini yapacağız" dedi. Akıncı, Rum Liderle yapacakları buluşmaya ne olduğundan az ne de fazla anlam yüklenmemesini de istedi.

Rum Hükümet Sözcüsü’nün, “Bu toplantı olur, sonra bir daha olur” şeklinde yaptığı açıklamaya işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir anlaşma söz konusu değildir. Bu yanlış yorumlanmasın” dedi. Tarafların bir araya gelerek ortak bir sorun varsa diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini ifade eden Akıncı, “Halkın liderleri bunu sağlamak durumundadır, bu bizim yükümlülüğümüzdür" şeklinde konuştu.

“Uzun süredir olması gereken bir görüşme”

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinin de böylesi bir buluşmanın olması gerektiğini uzun süredir söylediğini hatırlatarak, “Birleşmiş Milletler yetkilileri de bizimle temaslarını sürdürdü. Bu iki taraf için de iyi olacak. Çünkü bu adada yaşayan toplumlar olarak bu adanın geleceği bizleri ilgilendiriyor. Bu adanın geleceği hakkında ne düşündüğümüzü birbirimize söylememiz, gerekli bir noktaya gelmiş” ifadelerini kullandı.

Daha şimdiden buluşmaya gölge düşürülmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis’in “Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğini kabul ediyoruz, ancak sayısal eşitliğini kabul etmiyoruz” şeklinde basına yansıyan açıklamasına da cevap verdi. Akıncı, “Elbette sayı olarak da eşit olunacak kurumlar olacaktır. Örneğin senatoda sayısı bile anlaşılmıştır 20-20 olacaktır. İki başkan dönüşümlü olarak federal devletin başkanlığını yapacaklardır. Ama burada önemli olan husus şudur ki sayısal eşitliğin olmadığı kurumlarda basit çoğunlukla her kararı alıp bir siyasi eşitliğin olduğu federasyonun dışında olacak bir takım gelişmelere de elbette meydan verilmeyecektir” dedi.