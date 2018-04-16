KKTC Cumhurbaşkanlığı sanatçıları ağırlandı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sanat Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında sanatçı ve yazarlara resepsiyon verdi.
KKTC Cumhurbaşkanlığında sanatçı ve yazarların katılımıyla Dünya Sanat Günü kutlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığında verdiği resepsiyona yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli ile gazeteci, yazar Nebil Özgentürk de katıldı. KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da özel bir dinleti sundu.
"Sanata ve sanatçıya daha çok özgürlük"
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sanatçı ve yazarların katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Sanat Günü’nde çok şey söylenebileceğini ancak öncelikli olarak, "sanata ve sanatçıya daha çok özgürlük” demeyi tercih ettiğini söyledi.
Sanatın gelişebilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için gerekli temel unsurun sanatın ve sanatçının kendini özgür hissedebilmesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "O nedenle, farklı alanlardaki tüm sanatçıların sanatsal üretimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve görüşlerinden dolayı hiç bir zaman özgürlüklerinden yoksun kalmamalarını dilerim" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatın barış için uğraş vermek, özgürlük ve barış demek olduğunu, belirterek her şeyden önce bir insan olarak, bu topraklara kalıcı bir barış gelmesi için çalıştığını söyledi.
“Siyasi irade varsa çıkış yolları elbette bulunabilir”
En son Crans Montana’da çok büyük emeklerle beşli konferansa kadar getirdikleri sürecin olumlu bir noktaya ulaşamadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yaklaşık 10 aylık aranın ardından yapacakları buluşmaya değinerek şöyle devam etti:
“Sizlere çok büyük beklentiler vermek de geleceğe dair karamsar bir tablo da çizmek istemiyorum. Siyasi irade varsa çıkış yolları elbette bulunabilir. Çıkış yollarının olmadığı yakın coğrafyamızda nelerin yaşandığını görüyoruz. Biz bu Ada’da kan göllerini yaşadık, acıları gördük, bundan her iki toplum da nasibini aldı. Acıları paylaştık, gözyaşlarını paylaştık, can kayıplarını da paylaştık. Bundan sonra acı ve gözyaşlarını değil gelecek kuşakların barış içinde huzur içinde yaşamalarını, bu Ada’nın nimetlerini paylaşmalarını istiyoruz"
Zülfü Livaneli de havaalanından Cumhurbaşkanlığı’na geldiğini belirterek, "O kadar hoş bir manzara ile karşılaştık ki dost yüzler, gülen yüzler, bir senfoni orkestrası, bu kadar güzel ağaçlar, böyle bir iklim ve barıştan söz eden, sanattan söz eden bir Cumhurbaşkanı, bu gerçekten önemli bir şey" dedi.
Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, 2012’den itibaren UNESCO’nun kararıyla Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor.
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