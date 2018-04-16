KKTC Cumhurbaşkanlığı sanatçıları ağırlandı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sanat Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında sanatçı ve yazarlara resepsiyon verdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığında sanatçı ve yazarların katılımıyla Dünya Sanat Günü kutlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığında verdiği resepsiyona yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli ile gazeteci, yazar Nebil Özgentürk de katıldı. KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da özel bir dinleti sundu.

"Sanata ve sanatçıya daha çok özgürlük"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde sanatçı ve yazarların katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Sanat Günü’nde çok şey söylenebileceğini ancak öncelikli olarak, "sanata ve sanatçıya daha çok özgürlük” demeyi tercih ettiğini söyledi.

Sanatın gelişebilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için gerekli temel unsurun sanatın ve sanatçının kendini özgür hissedebilmesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "O nedenle, farklı alanlardaki tüm sanatçıların sanatsal üretimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve görüşlerinden dolayı hiç bir zaman özgürlüklerinden yoksun kalmamalarını dilerim" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatın barış için uğraş vermek, özgürlük ve barış demek olduğunu, belirterek her şeyden önce bir insan olarak, bu topraklara kalıcı bir barış gelmesi için çalıştığını söyledi.