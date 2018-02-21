KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: “Doğal kaynaklar konusunda kimse tek başına hareket edemez”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kimsenin Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi doğal kaynaklar konusunda kandıramayacağını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin izni olmadan doğal kaynaklar konusunda kimsenin tek başına bir şey yapamayacağını söyledi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs açıklarında Rumların sondaj girişimlerinin Türk donanması tarafından durdurulması nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz krizi üzerine söz konusu çalışmayı yürüten İtalyan ENİ şirketi Başkan Yardımcısı tarafından İtalya’ya davet edildi.

Bakan Özersay, İtalya’da Ada’da Rumlar adına araştırma yapmak için bulunan ENİ CEO’su Claudio Descalzi ve yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi. Özersay, Dışişleri Bakanlığı olarak İtalya’nın yanı sıra ve diğer bazı dış temaslarda da bulunduklarını belirtti, ancak konuyla ilgili olarak çok fazla detay veremeyeceğini ifade etti.

Bakan Özersay, Kıbrıs Türk toplumunun bundan sonra, dış politika konusunda aktör konumunda olacağını söyledi. Özersay, kimsenin Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi doğal kaynaklar konusunda kandıramayacağını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin izni olmadan kimsenin tek başına bir şey yapamayacağını, herkesin bir kez daha gördüğünü kaydetti.

Özersay, Rum yönetiminin, doğal kaynaklar konusunda bundan sonra tek başına inisiyatif alamayacağını ancak, bu konuda işbirliği yapılmak istendiği takdirde, şartların da belli olduğunu söyledi.

Kudret Özersay, bu sorunun en ideal çözüm şeklinin Kıbrıs konusunda varılacak bir anlaşmanın ardından olacağını belirterek, “Ancak samimiyet varsa, çözüm öncesi de doğal kaynaklardan ortaklaşa bir şekilde faydalanılabilir”diye konuştu.

Müzakerelerin başlayıp başlamayacağı konusunda ise Özersay, “Bu konuda önemli olan ortak bir hedefe sahip miyiz? Rum Yönetimi buna henüz hazır değil” şeklinde konuştu.

Özersay, müzakerelerin başlayabilmesi için, Rum tarafının, yönetimi, gücü ve doğal zenginlikleri paylaşmaya hazır olduklarını göstermek zorunda olduklarını söyledi. Özersay, “Müzakerelerin başlayıp, başlayamayacağını, ancak ortak hedefe sahip olduğumuzu gördükten sonra konuşabiliriz” dedi.