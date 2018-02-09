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KKTC’de yeni Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 17:42 | Son Güncelleme

KKTC erken milletvekilliği seçimlerinden sonra kurulan yeni hükümetin Meclis Başkanlığına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay seçildi.Hükümet programının okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimine geçilen Genel Kurul’da ilk olarak siyasi parti gruplarına başkanlık divanında düşen üyelikler okundu.

KKTC erken milletvekilliği seçimlerinden sonra kurulan yeni hükümetin Meclis Başkanlığına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay seçildi.
Hükümet programının okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimine geçilen Genel Kurul’da ilk olarak siyasi parti gruplarına başkanlık divanında düşen üyelikler okundu. Buna göre, CTP 12 üye sayısıyla 2 sayısal temsiliyet (Meclis Başkanı ve katip), UBP 21 üye sayısıyla 3 temsiliyet (Meclis Başkan Yardımcısı, idari amir ve katip) ve HP 9 üye sayısıyla 1 katipten oluşan üyeliklere sahip oldu. Gruplar arası varılan mutabakat sonucu CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay Meclis Başkanlığı’na, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi. KKTC Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay için yapılan oylamada, Uluçay 48 oydan, 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oyla KKTC Meclis Başkanı oldu.
KKTC Meclis Başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uluçay, yeni bir dönem başladığını, demokrasinin gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını, ülke için üzerilerine düşen görevi hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.

Teberrüken Uluçay kimdir?
1966’da Mağusa’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) tamamladı. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam etti. Genç İşadamları Derneği (GİAD) Asbaşkanlığı ve Gazimağusa Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 2002-2005 yılları arasında KKTCELL’de Müşteri İlişkileri ve Satış Koordinatörü olarak çalıştı. 2005 genel seçimlerinde ve 7 Ocak 2018’de yapılan erken genel seçimde CTP Mağusa milletvekili olarak seçildi ve halen milletvekili olarak görev yapıyor. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyeliği ve Başkan Vekilliği, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü. 2013-2015 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen CTP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olup Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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