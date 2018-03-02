KKTC’den 40 kişilik heyet, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için Hatay’a gidiyor

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre başkanlığındaki 40 kişilik heyet, “Zeytin Dalı Harekatı’na” destek vermek için Hatay’a gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre başkanlığındaki 40 kişilik heyet 5 Mart Pazartesi günü Hatay’a gidiyor. Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”na destek vermek amacıyla Hatay’da Valilik ve cephe hattında çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan heyet, 6 Mart Salı akşamı KKTC’ye dönecek.