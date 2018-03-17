KKTC’den ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mıtchell’e tepki

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Kıbrıs’a ziyaretinde yaptığı açıklamaların sadece adada çözümsüzlüğe hizmet ettiğini bildirdi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in adaya yaptığı ilk ziyarette dengesiz bir görüşme programı tercih etmesinin Kıbrıs sorununa adil ve tarafsız bakabileceği hususunda ciddi şüphe oluşturduğu belirtilerek, Mitchell’in ziyaretindeki görüşme programı ile açıklamalarının Kıbrıs müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bir kez daha net şekilde gösterdiğine dikkat çekildi. “Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe Güney Kıbrıs çözümden bir o kadar daha uzaklaşacaktır” denilen açıklamada, Kıbrıslı Rumlara geçen yıllar içinde önce adayı tek başına temsil etme imkanı verilmesinin, ardından çözüm olmadan AB üyeliğinin “altın tepside” sunulmasının ve şimdi de çözüm olmadan ve Kıbrıs Türkü’nün rızasını almadan doğalgaz çalışmalarına devam etmesine müsaade edilmesinin sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet ettiği vurgulandı. Amerikalı yetkilinin Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğalgaz konusunda yaptığı dünkü açıklamayla bu konudaki iş birliği çabalarına da darbe vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Adada çözümü destekliyoruz diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafında birçok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durmasının da kabul edilir olmadığı belirtildi. “Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafımızda ciddi şüphe oluşmuştur” ifadelerini yer verilen açıklamada, “Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız” denildi.