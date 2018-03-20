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KKTC’den Mehmetçik’e anlamlı destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 20:44 | Son Güncelleme

KKTC’deki kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına anlamlı destek geldi.Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga, Sönmezliler Ocağı Başkan Yardımcısı Halil Kaza, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner ve beraberlerindeki heyet ile İşadamı Ömer Gültekin bugün TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret ederek 537 bin 500 TL çeklerini takdim ederek bağışta bulundu.Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay kabulde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği harekatın sivil halka zarar vermemek için titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

KKTC’den Mehmetçik’e anlamlı destek

KKTC’deki kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına anlamlı destek geldi.
Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga, Sönmezliler Ocağı Başkan Yardımcısı Halil Kaza, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner ve beraberlerindeki heyet ile İşadamı Ömer Gültekin bugün TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret ederek 537 bin 500 TL çeklerini takdim ederek bağışta bulundu.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay kabulde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği harekatın sivil halka zarar vermemek için titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Kanbay, “Bu dayanışma bu birliktelik ruhu önemli. sizin heyecanınız bize de yansıyor. Bu seferberlik ruhu Afrine gitme arzusu çok güzel birşey.Rakamlar değil niyet ve gönül önemli” dedi.
“Sadece Afrin değil umarım Suriye’nin diğer bölgeleri de terörden temizlenir” diyen Büyükelçi Kanbay, Afrin’de insanların daha güzel bir yaşama kavuşması ve göç edenlerin geri gelmesi için Türkiye’nin elinden geleni yapacağını bu çerçevede insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından toplamda 537 bin 500 TL’lik bağış Büyükelçi Kanbay ve KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a takdim edildi.

KKTC’den Mehmetçik’e anlamlı destek

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