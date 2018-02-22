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Afrin'le ilgili önemli istihbarat! Bekir Bozdağ canlı yayında paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Afrin için rejim ile YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı" duyumunu paylaştı. Bozdağ, "Türkiye, bölgedeki terör örgütleri ve bunların teröristlerini temizleyene kadar, bu mücadeleye devam edecektir. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz." ifadesini kullandı.

Afrin'le ilgili önemli istihbarat! Bekir Bozdağ canlı yayında paylaştı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bozdağ, seçim ittifakı teklifine ilişkin, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır." dedi.

Herkesin kendi partisine oy vereceğini belirten Bozdağ, "MHP'li MHP'ye, AK Parti'li AK Parti'ye oy verecek ama oylar hesaplanırken, toplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usul ortaya konulacak." diye konuştu. Bekir Bozdağ, "İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir." ifadesini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BASKI YAPIYOR, TEHDİT EDİYOR"

Bozdağ, "İktidar, ittifakın güvenoyuna bağlı değildir. İttifaktan birisi iktidardan çekilirse iktidar düşmez." dedi.

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit ediyor" ifadesini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür."

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"CHP'NİN BİR İTTİFAK İÇİNE GİRMEYECEĞİ YÖNÜNDE KANAATE KATILMIYORUM"

"CHP'nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum. Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar." diyen Bekir Bozdağ, "Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler." ifadesini kullandı.

"MHP'Lİ GİDİP YİNE MHP'YE OY VERECEK"

Bekir Bozdağ, "Oy pusulalarında önemli olan şey, vatandaşın iradesinin seçmen sandığına özgürce, doğru bir biçimde yansımasıdır. Eğer bir vatandaş oyunu özgürce oy pusulasına basmış, seçmen olarak sandığa atmışsa bu oy iradesini geçerli saymak lazım." dedi.

Bozdağ, "(Seçim ittifakı) Burada bir karışıklık söz konusu olmaz. Çünkü herkes bugünkü gibi oy kullanacak. Sadece oy kullandığı yerin üzerinde ittifak yazacak. Oy kullanacağı partiler yan yana olacak. Ama AK Parti'li gidip yine AK Parti'ye oy verecek, MHP'li gidip yine MHP'ye oy verecek. Ama sonunda bunlar baraj hesabı yapılırken, yüzde 10 hesabı yapılırken ittifak toplamı olarak, ikisinin oyunun toplamı üzerinden yüzde 10 belirlenecek." diye konuştu.

"Artık bundan sonra kimse kimseyi suçlayamayacak." diyen Bekir Bozdağ, "Oy pusulaları filigranlı olacak. Buna göre de orada seçmenin iradesi yansıdığı zaman da o geçerli sayılacak. Bu da seçim güvenliği açısından önemli bir şeydir." ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "İnsan kılığındaki insan olmayan kişilerle mücadeleyi, bütün insanlarımızla seferberlik halinde olursak başarabiliriz." dedi.

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"KOMİSYONUN AMACI SADECE CEZALARI ARTIRMAK DEĞİL"

Bozdağ, çocuk istismarıyla ilgili, "İnsan kılığındaki insan olmayan kişilerle mücadeleyi, bütün insanlarımızla seferberlik halinde olursak başarabiliriz." dedi.

Çocuk istismarıyla ilgili komisyonun amacının sadece cezaları artırmak olmadığını belirten Bekir Bozdağ, "Cezaları, en ağır ceza neyse onu tespit ederek artıracaklar. Ona dair düzenlemeler yapılacak ve cezaların caydırıcılığını en üst noktaya taşıyacaklar." ifadesini kullandı.

Bozdağ, şunları söyledi:

"Komisyon önleyici ve koruyucu adımlar konusunda da yeni önerileri önümüze getirecek. Biz bu yeni öneriler üzerinden de adımlar atacağız. Eğer yasal düzenleme yapılacaksa, yasal düzenleme yapacağız. İdari düzenleme gerekiyorsa idari düzenleme yapacağız. Uygulamada sorunlar varsa uygulamayı değiştireceğiz. Bu konuda netice almak için ne lazımsa onu yapacağız."

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
16 senedir aynı yemeği yemekten bıktı bu halk
Sn.Bakan Koalisyonların püsküllüsü geliyor,başkanlık dediniz koalisyonla milleti korkuttunuz ta kendisini planlıyorsunuz, ittifakla diyelim AKP.den 250 MHP.den 50 vekil seçildi,mecliste birlikte hareket edeceklerinin garantisi varmı,veya diğer partiler ittifakla barajı geçti ,mecliste herkes kendi yoluna giderse Başkan seçilen kişi mecliste iş yapabilirmi,hemen erken seçime gidecek yada kriz büyüyecek. Yeni sistemde istikrarı garanti etmiyor, üstelik en tehlikelisi tek adamlığı güçlendiriyor.
bu heriflerin söylediği hiç birşeye inanmamak lazım
YENİ SEÇİM YASASI;ABİDİK GUBUDİG HOOOOP BAKIN BEN SEÇİLDİM YASASIDIR.HER TÜRLÜ HİLE HURDA,HER TÜRLÜ ÜÇKAĞIT VAR.BU NASIL BİR ÜLKE.
SİZ TEK BAŞINIZA İKTİDAR OLACAĞINIZI BİLSENİZ KİMSE İLE İTTİFAK YAPMAZSINIZ ,SEN APTALSIN KARŞIYI APTAL YERİNE KOYMAYIN DÜRÜSTLÜKTEN BAHSEDECEK SON KİŞİ SEN BEKİR EFENDİ
bıktık artık akp den
FETO PKK PYD BARZANI SALİH MUSLIM ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
bu maRtavalları bu halk artık yemiyor. resmiyette olmayan bir ittifak varmış gibi anlatmayın. baraj mademki Türkiye’nin varlığı için var ise o zaman hile ile delmeyin. bir şeyi artık siz dile getiriyorsanız inan inanmiyoruz. yıllardır aynı nakaratı aynı adamlar dile getiriyor. artık sizden dolayı tvleri seyretmiyoruz.
Sayın Bakan CHPlilerin adına neden konuşuyorsun. Neden başkasının kaşığıyla yemek yiyip duruyorsun. Kaşığın önünde buyur ye. Sayısız CHPli arkadaşım var. Ben de MHPliyim bu herkes tarafından bilinir. Ne size oy veririm ne de ittifakın parçası olurum. Oyum net İYİ olacak partiye...
FETO PKK PYD BARZANI SALİH MUSLIM ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELİ TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ittifakınız batsın sizin yıllar ca yanyana yürüdünüz ve halen beraber hareket ediyorsunuz fetö ile mücadele altında ülkeyi zimmetinize geçirdiniz
kendi pis kirli hileli ittifakınızı anlatmak için karşıyı zorla ittifak içine girmeye zorluyor kendi küçük aklınca.bu ittifak zırvasının bahçelinin baraj altı kaldığının ve koltuk derdine düştüğünün ispatıdır.burda amaç ittifak hilesiyle barajı düşürmeden mhp yi baraj atlatmak diğer partilerin barajı aşamaması ve diktatörlük için yeterli çoğunluk sağlamak.
yalanı bile yalan söylemek buna denir
YENİ SİSTEMİN ADI.ABDİG GUBDİG HOOOOP BAK BEN SEÇİLDİM SİSTEMİDİR.
Yani demek istiyorsunuz ki. Biz MHP ile ittifak yapabiliriz ama kazandıktan sonra herkes kendi yoluna.
açılım sürecinde hdp ile iş tutanlar pydli salih müslimi kırmızı halılarda karşılayanlar, pyd yi sınırın birtarafından alıp kobaniye gönderenler, referandumda öcalandan evet mesajı getirtenler, fetöyle devletin içine edenler bakıyorum tüm pisliklerini başkasına atmaya çalışıyorlar..
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