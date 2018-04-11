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KOBİ’lere "nefes kredisi" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Koçer, tüm KOBİ'lere, finansmana erişimde büyük bir imkan olan, toplam 7,5 milyar liralık "Nefes Kredisi" kullanma çağrısında bulundu - Nejat Koçer: - "Nefes Kredisi; aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir oranla, 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında 12 ay ödemeli KGF destekli önemli bir kredi imkanıdır"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, KOBİ'lere finansmana erişimde büyük bir imkan olan, toplam 7,5 milyar liralık "Nefes Kredisi" kullanma çağrısında bulundu.

Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik "Nefes Kredisi"ne başvuruların devam ettiğini anımsattı.

İlki 2017 yılında verilen ve ikinci safhası Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de açıklanan "Nefes Kredisi"nin toplam hacminin 7,5 milyar lira olduğunu vurgulayan Koçer, tüm KOBİ'lere, finansmana erişimde büyük bir imkan olan, bu çok avantajlı krediden yararlanma çağrısında bulundu.

Koçer, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi projesi, aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir oranla, 6 ay anapara ödemesiz, sonrasında 12 ay ödemeli Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli önemli bir kredi imkanıdır. Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları şubeleri aracılığıyla başvurusu yapılan bu kredi, Türkiye ekonomisinin kahramanları olan KOBİ’ler için büyük bir imkan. Bu imkan sayesinde KOBİ'lerimizin rekabet gücü artacak, daha fazla yatırım ve daha fazla üretim olacak, istihdama ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlanacak.

Nefes Kredisi kaynağını oluşturan TOBB'a bağlı oda ve borsalarımızın kaynaklarını, üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir finans projesi haline getirmelerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Finansta İnovasyon' olarak değerlendirmiş olmaları, Nefes Kredisi projesinin önemini daha da artırmıştır."

Komisyon Sözcüsü Koçer, hükümetin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, büyümenin sürdürülebilmesi için TBMM'ye gönderdiği yasa tasarılarının, Plan Bütçe Komisyonunda hızla görüşülerek Meclis gündemine alınması ve kanunlaşması için her türlü çaba ve gayretin gösterildiğini de vurguladı.

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