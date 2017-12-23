HABER

Kocaeli Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 16:09 | Son Güncelleme 10 saat önce

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN-Selda Hatun TAN / KOCAELİ (DHA) Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (2) İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te bulunan bir fabrikanın işten çıkardığı işçileri ziyaret etti. Sendikalı oldukları gerekçesiyle 80 işçi işten çıkarılırken, Kılıçdaroğlu fabrikanın önünde eylem yapan işçilerle birlikte çay içip, sorunlarını dinledi. Örgütlenme hakkının anayasal ve evrensel bir hak olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, işçilerin bu hakkı elde edebilmek için büyük bedeller ödediğini söyledi. İşçilerin örgütlenmesi ve buna karşılık işverenin de işçilerin işine son vermesinin bir anayasa ihlali, hukuk ihlali olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Örgütlenme aynı zamanda birlikte yaşama, birlikte mücadele etme, Türkiye'yi büyütme mücadelesi anlamına da gelir. Bu açından işçi arkadaşlarımız örgütlenmesi ve buna karşılık işverenin de işçilerin işine son vermesi bir anayasa ihlalidir, bir hukuk ihlalidir, insan hakları ihlalidir. Mücadelenizi desteklemek için ben buraya geldim, evet mücadelenizi yapın. Biz işçiyle, işvereni karşı gruplar olarak hiç görmedik. Tam tersine işçi ve işveren bir arada ortak mücadele veren, üreten, Türkiye'yi büyütmek için mücadele eden gruplar olarak gördük. Ama işverenin de şu gerçeği kabul etmesi lazım, işçi çalışıyor alın teri döküyor, örgütlenmek istiyor, daha iyi yaşam standardını yakalamak istiyor. Yani işçi köle olmak istemiyor. İşçi çalışarak, üreterek, alın terinin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla örgütlenmeden hiç kimsenin çekinmemesi ve korkmaması gerekir" Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işçilerin örgütlenme özgürlü olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de gelip üretim yapmak istiyorsanız, Türkiye'de işçilerin örgütlenme özgürlüğü var ve herkesin de bunu kabul etmesi lazım. Ayrıca işçilerin kendi taleplerini, kendi beklentilerini elbette ki sendika aracılığıyla işverene bildirecektir. İşveren oturacaktır sendikayla masaya işçilerin hakları, beklentileri, arzuları neyse oturarak ortak akılla çözülecektir. Dolayısyla sendikayı tek tek yok edeyim, her bir işçiyi karşıma alayım eğer bir işçi itiraz ederse onu da kapının önüne koyayım anlayışı 19. yüzyılın, 18. yüzyılın orta çağ anlayışıdır. Dolayısıyla bizim bu anlayıştan yana tavır takınmamız mümkün değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın partisiyiz, işçinin, emeklinin, emekçinin partisiyiz. Dolayısıyla kim örgütlenme için mücadele ediyorsa, biz o mücadeleyi de sonuna kadar destekleyeceğiz"

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.