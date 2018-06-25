Kocaeli'de AK Partililer seçimi kutladı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer seçim sonuçlarını kutladı.

Sandıkların açılması ile birlikte İzmit'te AK Parti Kocaeli İl Binası önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını kutladı. Sokaklarda araç konvoyları oluşturan ve parti binası önünde sloganlar atan partililer, sandıkların tamamının açılmasının ardından parti binasından atılan havai fişeklerle eğlendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Elde edilen zafer, sıradan bir zafer değil. Elde edilen zafer sıradan bir yarışın sonucu değil. Elde edilen zafer Türkiye'yi durdurmak isteyen güçlere karşı verilen inanılmaz mücadelenin sonucudur. Emeği geçen, katkı veren, alın teri döken her bir insanımıza yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin demokrasisini küçümseyenler, Türkiye'nin demokratik olgunluğunu görmezden gelenler, bu konuda Türkiye'yi eksik görmeye çalışanlar sandıkta öyle bir ders aldılar ki, Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu, Türk halkının da ne kadar feraset sahibi olduğunu sandıklar bir kez daha gösterdi. Sandık, öyle bir ayar veriyor ki, sandığın verdiği ayarı hiç kimse inkar edemiyor. Hiç kimse sandık sonuçlarından kaçamıyor. Dün mangalda kül bırakmayanlar, bugün dut yemiş bülbüle döndüler. Şimdi yenilgilerine kılıf arasınlar. Yeteri kadar zaten üzgünler. Sizden özellikle ricamız, istirhamımız, sakın ha hiçbir taşkınlığa mahal vermeyelim. Sakın ha, zaten yeteri kadar üzülmüş insanların gönlünü kıracak, kalbini kıracak hiçbir şey söylemeyelim. Sakın ha, onları daha da dertlendirecek bir şeyler söylemeyelim. Onlara sandık sonuçları yetiyor zaten" dedi.

