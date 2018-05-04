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Kocaeli'de "Şehrim 2023" çalıştayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Şehrim 2023 otobüsleri şehrin tam da kalbine meydanlara, caddelere, sokaklara girerek vatandaşlarımızla buluşuyor. Bugüne kadar 8 ilimizde 23 bin vatandaşımızla şehrin çevre ve kültür fotoğrafı üzerinden değerlendirmesini yüz yüze yaptık. Bunu 30 büyükşehirde tamamladığımızda, hakikaten elimizde çok önemli bir Türkiye profili çıkacak"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehrim 2023 otobüsleri şehrin tam da kalbine meydanlara, caddelere, sokaklara girerek vatandaşlarımızla buluşuyor. Bugüne kadar 8 ilimizde 23 bin vatandaşımızla şehrin çevre ve kültür fotoğrafı üzerinden değerlendirmesini yüz yüze yaptık. Bunu 30 büyükşehirde tamamladığımızda, hakikaten elimizde çok önemli bir Türkiye profili çıkacak." dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Şehrim 2023" çalıştayında konuşan Karaaslan, projenin şehrin önceliklerinin ve vizyonunun belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bir şehri anlamanın en güzel yolu o şehre giden yoldur." diyen Karaaslan, bugün sadece keşif gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çiğdem Karaaslan, "Kocaeli'yi, bizim bildiğimizin ötesinde sizlerden dinlemek, sizin sahip olduğunuz her bakış açısından bu şehri öğrenmek için buradayız. Bu şehrin bir sanayi şehri mi, bir tarım şehri mi yoksa bütün bunları ve çok da farklı kimlikleri bünyesinde bir arada barındıran bir şehir mi olduğunu öğrenip, büyük bir fikre ve kıymete dönüştürebilmek için sizlerle burada buluştuk." diye konuştu.

- "23 bin vatandaşımızla yüz yüze görüşüldü"

Karaaslan, bir şehri en çok geliştiren ve en çok değer verdikleri unsurların başında "ortak akıl" ve "ortak fikir" geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehrim 2023 otobüsleri, şehrin tam da kalbine, meydanlara, caddelere, sokaklara girerek vatandaşlarımızla buluşuyor. Bugüne kadar 8 ilimizde 23 bin vatandaşımızla şehrin çevre ve kültür fotoğrafı üzerinden değerlendirmesini yüz yüze yaptık. Bunu 30 büyükşehirde tamamladığımızda hakikaten elimizde çok önemli bir Türkiye profili çıkacak. Bugün dünyada ülkelerden çok şehirler rekabet ediyor. Şehirlerimizde çok önemli kazanımlar elde ediyoruz ama artık üzerine yeni bir şeyler eklememiz gereken, artık yeni bir şeyler söylememiz gereken bir dönemdeyiz."

Bugün artık kanalizasyon, kaldırım ve altyapı gibi sorunların olmadığını, çok aza indiğini anlatan Karaaslan, bugün yeni yeni taleplerin olduğu, yer altı kaynakları, suların korunması, enerji yönetimi gibi alanlarda siyaset üretmek gerektiğine işaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, farklı siyasi görüşlerden ve farklı hayata bakış açıları olanların fikirleri ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Biz bu çalıştaydan elde edeceğimiz bilgileri toparlayıp dönem başkanımıza rapor olarak sunacağız. Bunların bir yol haritasına dönüşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Kocaeli, vizyonu güçlü bir şehir"

Şehirlerin sadece binalardan ibaret olmadığını, şehrin bir ruhunun olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün bu şehirde yaşayan sizler bunu paylaşacaksınız. İşte asıl olan sokaktaki bir amcanın, mahallede bir üniversite öğrencisinin, bu masada oturan bir akademisyenin ya da sivil toplum örgütü temsilcisinin, yani şehrin ortak aklını temsil eden sizlerin fikirleri, önerileri bizim için çok önemli. Kocaeli, Türkiye'nin kalbinde yer alan, sanayisi ve vizyonu ile Türkiye'nin çok önemli bir şehridir. Kocaeli bir sanayi kenti ama burada çok önemli tabiat varlıkları da var. Kocaeli denince akla 1999 depremi geliyor, acılar geliyor ama bugün o acılarını, yaralarını sarmış, geleceğe yönelik ideali olan bir şehir. Bu şehrin insanları gerçekten çok çalışkan, bu şehrin insanları gelecekte bu vizyona güçlü bir şekilde katkı sunabilecek kapasitede bir bakış aşısına da sahip."

Konuşmaların ardından çalıştay, Karaaslan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı devam etti.

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Şehrim 2023 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalıştay Çiğdem Karaaslan

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