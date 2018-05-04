KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehrim 2023 otobüsleri şehrin tam da kalbine meydanlara, caddelere, sokaklara girerek vatandaşlarımızla buluşuyor. Bugüne kadar 8 ilimizde 23 bin vatandaşımızla şehrin çevre ve kültür fotoğrafı üzerinden değerlendirmesini yüz yüze yaptık. Bunu 30 büyükşehirde tamamladığımızda, hakikaten elimizde çok önemli bir Türkiye profili çıkacak." dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranda akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Şehrim 2023" çalıştayında konuşan Karaaslan, projenin şehrin önceliklerinin ve vizyonunun belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bir şehri anlamanın en güzel yolu o şehre giden yoldur." diyen Karaaslan, bugün sadece keşif gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çiğdem Karaaslan, "Kocaeli'yi, bizim bildiğimizin ötesinde sizlerden dinlemek, sizin sahip olduğunuz her bakış açısından bu şehri öğrenmek için buradayız. Bu şehrin bir sanayi şehri mi, bir tarım şehri mi yoksa bütün bunları ve çok da farklı kimlikleri bünyesinde bir arada barındıran bir şehir mi olduğunu öğrenip, büyük bir fikre ve kıymete dönüştürebilmek için sizlerle burada buluştuk." diye konuştu.