Kocaeli’nin gençlik projeleri Düzce’ye model olacak

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki heyet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret ederek gençlik hizmetleri, eğitim ve spor projeleri hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik, spor ve eğitim projeleri hakkında bilgi ve tecrübelerini diğer illere aktarıyor. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırladı. Görüşmede Büyükşehir Belediyesinin gençlik ve kadınlar için ürettiği projelerin Düzce’ye model olacağı ifade edildi.

Düzce heyetine projeleri hakkında bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, "Yönetim olarak bizler ilimizdeki kadınlarımız ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Her iki kesimin eğitimiyle ve sağlığıyla ilgili projeler geliştirerek toplumun yapı taşı olan aileleri güçlendiriyoruz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin sosyal medya bağımlılığından ve zehirlenmelerinden korumak, onları hayatını içine çekmek için çaba sarf ediyoruz. Gençlerimizin ve annelerimizin sosyalleşmelerini sağlayarak daha sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sunuyoruz” dedi.

Kocaeli’deki projeleri takdirle takip ettiklerini belirtirken Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise bu uygulamaları Düzce’ye taşıyacaklarını dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dertlerinin yeni neslin hayatlarına pozitif bir dokunuş olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Bizler gençlerimizin sevdiği mesleklere yönelmeleri konusunda, kariyer planlamalarına katkı sunuyoruz. Bu noktada pek çok uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Geleceğin liderleri olarak yetişmeleri için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kılavuz Gençlik Modelimiz, gençlerimize rehberlik eden kendilerini tamamlamalarına yardımcı olan mükemmel bir sistem üzerine inşa edildi. Burada Bilgi Evlerimiz, Akademi Lise, Akademi Üniversite programımız ve gençlik kamplarımız ile gençlerimize yeni ufuklar ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimiz birer cevherdir ve işlenirse cevher mücevher olur” diyerek açıklamalarını sürdüren Karaosmanoğlu, “Yetenekler ancak geliştirilirse kıymetli olur. Bizler de bunun için çaba gösteriyoruz. Kentimizin dört bir tarafında açtığımız ilim yuvaları eğitim camiamıza katkı vermektedir. Halkımızın memnun kaldığı bu projelerin daha güzellerini Düzce’de görmek bizleri sevindirecektir” diyerek konuşmasına son verdi.

Düzce Valisi Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Ay, Büyükşehir Belediyesinin gençlik, spor ve kadın projelerini de yerinde görmek için ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtirken, görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.