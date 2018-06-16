İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP, İzmir'de baskı siyaseti yapıyor. Buna rağmen başarısızlar. Bunu da 24 Haziran'da görecekler" dedi. Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ödemiş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Günlüce, Çamlıca, Küre, Küçükören, Güney, Demirdere, Çayır ve Hamamköy mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlarla bayramlaştı. Burada gazetecilere açıklama yapan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisini ve Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alan sözlerini eleştirerek, "Açıkçası biz ne dediğimizi, niçin dediğimizi, ne kadar

kelimeyle söylediğimizi çok iyi biliyoruz.

Herhalde Sayın Kocaoğlu, ya anlama yeteneğini iyice

azaltmış bu sebeple bizim söylediklerimizi anlayamamış, ya da danışmanları söylediklerimiz konusunda

kendisini yanlış bilgilendirmiş." diye konuştu. Gittikleri her yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li yerel yönetimlerle ilgili şikayetler aldıklarını belirten Dağ, buna rağmen seçimlerin genel seçim olduğu bilinciyle hareket ederek yerel siyasete girmediklerini ifade etti.

Bu genel seçimlerin yerelle ilgili şikayet merci olmadığını anlatan Dağ, "Bizim söylediğimiz husus da buydu. Dolayısıyla genel

seçimlerle ilgili konuşacağımızı ifade ettik. Söylediğimiz de buna dair hususlardır. 24 Haziran'dan sonra tabi ki

yine yerel seçimlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili mevzuları konuşmaya devam

edeceğiz." dedi. Aziz Kocaoğlu'nun Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik "başarısız" nitelemesine tepki gösteren Dağ, şöyle konuştu: "Başbakanımızın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dönemindeki başarıları ortadadır. Özellikle başbakanlığı döneminde ülkeye kazandırmış olduğu, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi konusu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı bunlar hep kritik hususlardır. Başbakanımızın 15 Temmuz'da ortaya koymuş olduğu irade herhalde kendisini rahatsız etmiş olmalı ki Sayın Başbakanımızla alakalı hiç de doğru olmayan kendi seviyesini de ortaya koyan bazı ifadelerde bulunduğunu gördük. Sayın Başbakanımızın herhalde son başbakan olması da Sayın Kocaoğlu'nu rahatsız etmiş gibi görünüyor. Açıkçası bu ülkeye hizmet eden, İzmir'e birçok yatırım kazandırmış, Konak Tüneli, havalimanı, İzmir-İstanbul otoyolu, İzmir-Ankara hızlı tren projesini hayata geçirmiş birine İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanının söylemiş olduğu bu sözlerin gerçekten çok yanlış olduğunu ve yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum.