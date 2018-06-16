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"Kocaoğlu ve CHP İzmir'de baskı siyaseti yapıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP, İzmir'de baskı siyaseti yapıyor. Buna rağmen başarısızlar. Bunu da 24 Haziran'da görecekler"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP, İzmir'de baskı siyaseti yapıyor. Buna rağmen başarısızlar. Bunu da 24 Haziran'da görecekler" dedi.

Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ödemiş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Günlüce, Çamlıca, Küre, Küçükören, Güney, Demirdere, Çayır ve Hamamköy mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisini ve Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alan sözlerini eleştirerek, "Açıkçası biz ne dediğimizi, niçin dediğimizi, ne kadar
kelimeyle söylediğimizi çok iyi biliyoruz.
Herhalde Sayın Kocaoğlu, ya anlama yeteneğini iyice
azaltmış bu sebeple bizim söylediklerimizi anlayamamış, ya da danışmanları söylediklerimiz konusunda
kendisini yanlış bilgilendirmiş." diye konuştu.

Gittikleri her yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li yerel yönetimlerle ilgili şikayetler aldıklarını belirten Dağ, buna rağmen seçimlerin genel seçim olduğu bilinciyle hareket ederek yerel siyasete girmediklerini ifade etti.

Bu genel seçimlerin yerelle ilgili şikayet merci olmadığını anlatan Dağ, "Bizim söylediğimiz husus da buydu. Dolayısıyla genel
seçimlerle ilgili konuşacağımızı ifade ettik. Söylediğimiz de buna dair hususlardır. 24 Haziran'dan sonra tabi ki
yine yerel seçimlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili mevzuları konuşmaya devam
edeceğiz." dedi.

Aziz Kocaoğlu'nun Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik "başarısız" nitelemesine tepki gösteren Dağ, şöyle konuştu:

"Başbakanımızın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dönemindeki başarıları ortadadır. Özellikle başbakanlığı döneminde ülkeye kazandırmış olduğu, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi konusu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı bunlar hep kritik hususlardır. Başbakanımızın 15 Temmuz'da ortaya koymuş olduğu irade herhalde kendisini rahatsız etmiş olmalı ki Sayın Başbakanımızla alakalı hiç de doğru olmayan kendi seviyesini de ortaya koyan bazı ifadelerde bulunduğunu gördük. Sayın Başbakanımızın herhalde son başbakan olması da Sayın Kocaoğlu'nu rahatsız etmiş gibi görünüyor. Açıkçası bu ülkeye hizmet eden, İzmir'e birçok yatırım kazandırmış, Konak Tüneli, havalimanı, İzmir-İstanbul otoyolu, İzmir-Ankara hızlı tren projesini hayata geçirmiş birine İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanının söylemiş olduğu bu sözlerin gerçekten çok yanlış olduğunu ve yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum.

Biz İzmirliler olarak Sayın Başkanı hep ikaz edeceğiz. Burada Sayın Başkanı başarılı görmediğimizi de hizmet yönünden de başarılı bulmadığımızı da zaten hep söylüyoruz. Siyaseten de çok başarılı görmediğimiz çok net bir şekilde ortadadır. Sayın Başkan 2005 yılında büyükşehir belediye başkanı oldu. Rahmetli Ahmet Piriştina bu seçimi yüzde 47 ile kazanmıştı. Sayın başkan 15 yıldır yıllık 25 milyarlık bir bütçeyi yönetiyor. İzmir'in odalarından kendi parti teşkilatına kadar bir çok şeyi dizayn ediyor. Buna rağmen bir arpa boyu yol alamaması aslında siyaseten de ne kadar başarısız olduğunun en açık göstergesidir."

Aziz Kocaoğlu ve mensubu olduğu partisi CHP'nin İzmir'de baskı üzerine siyaset kurduğunu belirten Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP İzmir'de baskı siyaseti yapıyor. Buna rağmen başarısızlar. Bunu da 24 Haziran'da görecekler. AK Parti'yi İzmir'de baskılara rağmen hep büyütmeye çalıştık, hep büyüttük. Çünkü kendisinin belediye başkanlarıyla beraber İzmir'de yapmış olduğu baskıları gayet iyi bir şekilde biliyoruz, bunları da yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz de İzmirli kardeşlerimiz de bunları yaşıyorlar. Buna rağmen biz İzmir’de bir ivme yakalayıp oylarımızı hep yukarıya doğru çıkardık. Kendisinin de partisinin oylarını daha da aşağıya doğru indirdiğini görüyoruz. Bu da 24 Haziran'da daha net bir şekilde görülecek. Sayın Kocaoğlu, hem partisinin hem de Cumhurbaşkanı adayının görevi devraldığından daha az oy aldığını görecek." değerlendirmesinde bulundu.

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