İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir değişimin zorunlu hale getirdiğini bildirdi.
Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:
"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım."
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