HABER

Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı!

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 11:41 | Son Güncelleme

CHP'de 36. kurultayda aday olacaklarını açıklayan iki isim Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu delegelerden aday olmak için yeterli imzayı saat 11:00 itibariyle toplayamadıkları öğrenildi.

Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı!

CHP Kurultayında genel başkan adaylığı için dört isim açıklama yapmıştı. Ancak adaylardan sadece ikisi, CHP kurultayı uyarınca geçerli imzayı bulabildi. CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili, Genel Başkan adaylığı için CHP tüzüğünün öngördüğü en az 126 imzayı garanti altına almış durumdalar. Ancak diğer iki aday adayı, İstanbul Barosu Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, delegelerden şu ana kadar yeterli imzayı toplayamadılar.

CHP’de kurultayda genel başkan adayı olabilmek için, kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası gerekiyor.

CHP Kurultayında son durum: Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
Son dakika! AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongre CHP Ömer Faruk Eminağaoğlu Ümit Kocasakal

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 24 yorum
YAHU KEMALİDE BAHÇELİSİDE DEFOLUP GİTSİN GELSİN ÇILGIN YALOVALI SÜPÜRSÜN ŞU HARAMİLERİN SALTANATINI YIKSIN HER ŞEY ÇOK IYI OLACAK IYI
@gsleventkara CHP'nin godomanları bunu istemez. Yalovalı gelsin sadece hitabetiyle %40 alır. Bundan sonra bu partiye oy yok. Burası terörist yuvası oldu. Tek çare akşener.
tüm atatürkçü chp li kardeşleri iyi partiye bekliyoruz, inanın iyi parti olarak daha iyi hainlik yapacaz,daha iyi satacaz ülkemizi,daha iyi ata mızı kullanacaz, daha iyi abd ci olacaz, daha iyi fetöcü olacaz, daha iyi tayyip düşmanlığı yapacaz, daha iyi yalan söyleyip kandıracaz, en azından darbeyle iktidar olma hayalimiz var sizin o bile yok, en iyi si biziz,
daha baştan ofsayt bunlar...
Kılıçtaroğlu beyefendi bir insan ama çevresi öyle değil her hamle ya geç ya yanlış yapılıyor artık hazmedemiyorum. Başkanım geriye çekil ince vekilime destek ol. Yeniden örgütlenin silkelenmeniz lazım aşağı çeken ağırlıklarınız var. Dış mihraklar bizimde içimizde. Yapın şu değişimi artık! Tırnaklarımla 1000 oy kazımazsam namerdim.
Sorun nedir? ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu görüyoruz. Keşke Türkiye’de muhalefet iktidarın bir alternatifi olabilse. Keşke Türkiye’deki muhalefet gerçekçi söylemler gerçekçi projeler üretebilse ama hala yok gibi belki Meral hanim ve IYI parti olabilir!! CHP de ki kukla KK tam bir rezalet ...Kocasakal CHPye lider olsa AKPye ciddi bir rakip olabilir !!! Türkiye’de bir muhalefet sorunu var, Aslında güçlü bir demokraside güçlü bir muhalefete ihtiyaç vardır. Ama bizim talihsizliğimiz, güçlü bir muhalefetin olmamasi !!! KK denilen rezil 7 kere yenildi inanmak zor ama hala ekibi ile gene Lider!
yiğit lider kılıçdaroğlunun delegelerin helal oylarıyla tekrar ve yeniden sandıkları patlatacağını ve iktidara yürüyeceğini düşünüyorum.
@ademtoyan secilsinde 9.secimde kaybedilir artik..
BURDAN HÜKÜMETE VE SAVCILARA SESLENİYORUM PKK SAVUNUCULUĞU YAPAN BU PARTİYE DERHAL EL KOYUN VE KAPATIN....
Yazık ya, Ümit Kocasakal gibi bir vatansevere delegeler oy vermiyorsa yazıklar olsun koskoca partiyi bu duruma düşürenlere...
PKK LI KEMAL DELEGELERİ TAVLADI ADAMI MUHARREM ZATEN LAF OLSUN DİYE SEÇİME GİRMİŞTİ..ESAS ADAMLAR ÜMİT KOCASAKAL VE EMİNAĞAOĞLU KEMALİN PKK LI DELEGELERİ TARAFINDAN SAF DIŞI BIRAKILDI....
Muharrem İnce zaten her zamanki gibi TAVŞAN aday olarak girmişti, sonuç Kemal Kılıçdaroğlu yine seçilecek ve doğal olarak AK Parti yine 1. parti olacak.
CHP Yİ PKK ELE GEÇİRMİŞŞ....
son daka haber fırldak kemal yine başkan ne demşti kemal ben hesap uzmanıyım nasıl çalınır nasıl müdür olunur iyi bilirim yürbe kemal bıyık altında gülersin
Bu traji komik oyuncuları bayağı seyrettik,reytingleri düşük olduğu için yayından kaldırıldı,Resmen tescil edilid
Aaa büyük bir klas kaybı olur diye düşünüyorum...Dedik ama ne varsa İnce'de var diye...
DEĞİŞİM ŞART MUHARREM İNCE BAŞKAN OLMALI KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTIK YETER KAÇ SEÇİM KAYBETTİN CHP Yİ FELAKETE GÖTÜRÜYOR
aynı koşullarda farklı sonuç beklemek APTALLIKTIR. a.einstein
Chp liler partilerine sahip çıkmalı.... Kaftancıoğlu tarzı insanların Chp likle alakası yoktur... Kılıçdaroğlu Chp ye hiçbirşey veremedi, aksine önemli hatalar yapıp oy kaybettiriyor. Bunu düşünüp geri adım atması gerekliydi. Partisini düşünen böyle davranır...! Kılıçdaroğlu kazanırsa Chp tümden biter.
CHP NİN GELECEĞİ İÇİN MUHARREM İNCE ŞART KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTIK YETER KAÇ SEÇİM KAYBETTİN BIRAK DEĞİŞİM ŞART ..
Bunlar hani herkese adalet fagitacaklardi?bosuna 500 km yurumus bunlar hicbir gelisme yok..adaletmi bu?
Kilicdaroglu chpnin çehresini değiştirdi. Neydi o dinsiz guruhu.. Milleti tedirgin ediyordu.hele resimdeki iki şahıs Allah muhafaza chpnin başına gelebilecek en büyük felaket...
Chp de delege ile secmen arasinda cok keskin gorus ayriligi var..sen istedigin kadar delegeyi ayarla ve secil.orda tartisma bitmez.chp secmeni agirlikli olarak Ataturk cizgidinde fakat yonetim tam tersi..daha cok kavgalar gorecegiz.
Demokrasi ama Kılıçdaroğlu'na yetecek kadar. :)
Diğer Haberler
Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.