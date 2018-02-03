Kocasakal ve Eminağaoğlu imza toplayamadı!

CHP Kurultayında genel başkan adaylığı için dört isim açıklama yapmıştı. Ancak adaylardan sadece ikisi, CHP kurultayı uyarınca geçerli imzayı bulabildi. CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili, Genel Başkan adaylığı için CHP tüzüğünün öngördüğü en az 126 imzayı garanti altına almış durumdalar. Ancak diğer iki aday adayı, İstanbul Barosu Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, delegelerden şu ana kadar yeterli imzayı toplayamadılar.

CHP’de kurultayda genel başkan adayı olabilmek için, kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası gerekiyor.