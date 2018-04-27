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Koçdemir, İYİ Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

Koçdemir, istifa dilekçesini bugün TBMM Başkanlığına ulaştırdı.

Koçdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa değişikliği ile "ülkenin hayrına olmayan, yanlış düzenlemelerin hayata geçtiğini" savundu.

Grup kararı almanın yasak olduğu bir konuda vicdan ve kanaatine göre hareket etmesinin karşılığının "milletvekili değilmişim gibi muamele görmek" olduğunu ifade eden Koçdemir, şunları kaydetti:

"Uyum yasalarının altı ay içinde çıkarılmasını öngördüğü halde, bir yıl boyunca tek maddelik düzenleme yapmamasında açıkça görüldüğü gibi, kendi yazdığı Anayasaya bile uymayan bir zihniyetle ittifak kurulması ise bırakın kurumsal kimliği, siyaset kavramının bizzat kendisiyle çelişkili bir durumdu.

Bu ittifakı ne anlayabildim ne de kimse anlatabildi. Bugün dahi, partinin internet ana sayfasında, kocaman kayan manşetle 'Türkiye’nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da MHP iktidarıdır' yazıp, başka partiden birinin iktidarını hem de peşinen beş-altı yıl için desteklemek siyasetin nesiyle bağdaşır?

Son bir buçuk yıldır, vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevini layıkıyla tamamlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere, ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım.

24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin normalleşmesi ve tekrar siyaset yapılabilir hale gelmesi için yegane fırsattır. Emin, ehil ve halka yakın kadroların; ayırmadan, kayırmadan ve buyurmadan; ilgiyle, bilgiyle ve sevgiyle hizmet ettiği bir Türkiye, İYİ Parti ile mümkün olacaktır."

Koçdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin Anayasa değişiklik referandumunda "hayır" oyu vereceğini açıklamış ve istifa edeceği o günlerden itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Koçdemir, bir süredir Meclis grup toplantılarına ve parti çalışmalarına da katılmıyordu.

İstifanın ardından MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin sandalye sayısı 21'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
istifa İYİ parti Kadir Koçdemir MHP

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