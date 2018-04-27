Koçdemir, İYİ Parti'ye geçti

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

Koçdemir, istifa dilekçesini bugün TBMM Başkanlığına ulaştırdı.

Koçdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa değişikliği ile "ülkenin hayrına olmayan, yanlış düzenlemelerin hayata geçtiğini" savundu.

Grup kararı almanın yasak olduğu bir konuda vicdan ve kanaatine göre hareket etmesinin karşılığının "milletvekili değilmişim gibi muamele görmek" olduğunu ifade eden Koçdemir, şunları kaydetti:

"Uyum yasalarının altı ay içinde çıkarılmasını öngördüğü halde, bir yıl boyunca tek maddelik düzenleme yapmamasında açıkça görüldüğü gibi, kendi yazdığı Anayasaya bile uymayan bir zihniyetle ittifak kurulması ise bırakın kurumsal kimliği, siyaset kavramının bizzat kendisiyle çelişkili bir durumdu.

Bu ittifakı ne anlayabildim ne de kimse anlatabildi. Bugün dahi, partinin internet ana sayfasında, kocaman kayan manşetle 'Türkiye’nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da MHP iktidarıdır' yazıp, başka partiden birinin iktidarını hem de peşinen beş-altı yıl için desteklemek siyasetin nesiyle bağdaşır?