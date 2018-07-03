"Koltuk derdi olanlar mutlaka hesabını ödeyecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "(Kemal) Kılıçdaroğlu operasyonla vekil olduğu için operasyonla vekil getirdi. Ama şimdi taşıyamadı onları, bir kısmı yargı kararıyla tutuklandı." dedi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, burada yaptığı konuşmada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in bir süre önce tutuklanmasını ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bu konuya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Turan, CHP'nin bir milletvekilinin, hiç hesapta yokken geçen dönem sürpriz şekilde vekil yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Birkaç kişi var sürpriz şekilde vekil yapılan. Kılıçdaroğlu operasyonla vekil olduğu için operasyonla vekil getirdi. Ama şimdi taşıyamadı onları, bir kısmı yargı kararıyla tutuklandı. Adamın ajan olduğu iddiası var. Adamla ilgili çok garip iddialar var, daha ötesi vekil olmadan önce FETÖ ile ilgili ilişkilerinde büyük sorunlar var, bunları getirdiler vekil yaptılar. Şimdi yargı gereğini yapacak. Yargı gereğini yapacak ama korku şu; bu adamlar konuşursa hangi hesapla vekil oldu, nasıl vekil oldu neden siyaset düşünmezken adam, gazeteci adam başka işler yapıyor bir anda bunlar siyasetçi oldu?"
Kendisinin gençlik kollarından bu yana AK Parti'nin içinde olduğunu anlatan Turan, "Yeni vekilimiz Jülide Hanım, 15 sene önce kadın kollarında başladı bu işe. Biz partiden geliyoruz, partinin içerisindeyiz. Ama adamın hiçbir siyasetçiliği yok hiçbir siyasi geçmişi yok, gazeteci, adaylığı da düşünmüyor bir anda Allah Allah listeye kondu. Var bunlar, biliyorsunuz 3-4 tanesi halen vekil ama bir tanesi vekil yapılmadı. Hemen yargı gereğini yaptı, şimdi süreç başladı." ifadelerini kullandı.
- "Oynanan oyunu göreceğiz"
Turan, yargı kararına saygı duyacaklarını ancak siyasi olarak da oynanan oyunu gördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşin kötüsü kendi arkadaşlarına sahip çıkmazken kendi genel başkanlarını bir daha aday yapmazken özellikle DHKP-C eylemlerinde avukatlıklarında baş rolde oynayan Sezgin Tanrıkulu açıklama yapmış, bir sürü hakaret etmiş. Kimin kime sahip çıktığına iyi bakın. SİHA'lar yani insansız hava araçları Türkiye adına, bu millet adına teröristi bombaladığında çıkıp 'SİHA kimi bombalıyor' diyen adam bugün Eren Erdem'e sahip çıkan adam. 'Hesabı ve oyunu görün' diye söylüyorum. Yargı kararı, saygı duyacağız ama siyasi olarak da oynanan oyunu göreceğiz. Hiçbir siyasi geçmişi olmadığı halde vekil yapılan, kumpasla başkan olanın vekil yaptığı kişiler bugün hesap veriyor. O yüzden Türkiye'de kim iş yapıyor kim farklı hesaplara hizmet ediyor millet bunu gördü ve takdir etti."
- "Abbas yolcu gidecek bu adam"
Bülent Turan, CHP'nin oyunun yüzde 25-26'lardan 22'ye düştüğünü hatırlattı.
"Kılıçdaroğlu buna rağmen çıktı 'En başarılı biziz' dedi. Bravo devam et sen böyle başarılı ol." diyen Turan, "Bir daha ki dönemde 22'yi de bulamazsın inşallah. Bu millet zorla hiç kimseyi başında taşımaz. Severse ve sayarsa taşır. Kılıçdaroğlu bu ülkede kendi partisi tarafından bile sevilmediğini seçim sonucunda söylemiştir. O yüzden iddia ediyorum; bugün, yarın, öbür gün bize Meclis'te utanmadan Cumhurbaşkanımıza 'Abbas yolcu' demişti. Utanmıştık. Şimdi aynen söylüyorum; 'Abbas yolcu gidecek bu adam.' İster kendisi gidecek, istersen millet gönderecek. Beter olsunlar. Bu millete hizmet derdi olmayan sadece koltuk derdi olanlar mutlaka hesabını ödeyecek. Ama biz elimizden geldiğince bu millete hizmet için gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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