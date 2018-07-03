"Koltuk derdi olanlar mutlaka hesabını ödeyecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "(Kemal) Kılıçdaroğlu operasyonla vekil olduğu için operasyonla vekil getirdi. Ama şimdi taşıyamadı onları, bir kısmı yargı kararıyla tutuklandı." dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, burada yaptığı konuşmada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in bir süre önce tutuklanmasını ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bu konuya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Turan, CHP'nin bir milletvekilinin, hiç hesapta yokken geçen dönem sürpriz şekilde vekil yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Birkaç kişi var sürpriz şekilde vekil yapılan. Kılıçdaroğlu operasyonla vekil olduğu için operasyonla vekil getirdi. Ama şimdi taşıyamadı onları, bir kısmı yargı kararıyla tutuklandı. Adamın ajan olduğu iddiası var. Adamla ilgili çok garip iddialar var, daha ötesi vekil olmadan önce FETÖ ile ilgili ilişkilerinde büyük sorunlar var, bunları getirdiler vekil yaptılar. Şimdi yargı gereğini yapacak. Yargı gereğini yapacak ama korku şu; bu adamlar konuşursa hangi hesapla vekil oldu, nasıl vekil oldu neden siyaset düşünmezken adam, gazeteci adam başka işler yapıyor bir anda bunlar siyasetçi oldu?"