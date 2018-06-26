İZMİR (AA) - Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, "CHP'nin aldığı bu sonuçların sorumlusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibidir. Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir. Makamınızı boşaltın ve CHP'nin eski genel başkanları arasında yerinizi alın." dedi.

Anadol, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekillerini kutlayan Anadol, "Muharrem İnce'nin gösterdiği performansı son derece başarılı buluyorum. CHP'nin yıllardır alamadığı oyu yüzde 30'lara ulaştırdı. Bu sonucu görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Anadol, CHP'nin aldığı yüzde 22,64'lük sonucun ise deneyimli bir siyasetçi olarak hem kendisini hem de altı oka gönül verenleri çok üzdüğünü aktardı.

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Bu sonuçları, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve ülkeyi çok partili yaşama geçiren CHP'ye yakıştıramadığını dile getiren Anadol, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarısız buluyorum. CHP'nin milletvekilliği seçimlerinde aldığı bu sonuçların sorumlusu Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibidir. Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir. Makamınızı boşaltın ve CHP'nin eski genel başkanları arasında yerinizi alın.