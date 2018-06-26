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"Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol: - "CHP'nin aldığı bu sonuçların sorumlusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibidir. Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir. Makamınızı boşaltın ve CHP'nin eski genel başkanları arasında yerinizi alın"

İZMİR (AA) - Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, "CHP'nin aldığı bu sonuçların sorumlusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibidir. Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir. Makamınızı boşaltın ve CHP'nin eski genel başkanları arasında yerinizi alın." dedi.

Anadol, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekillerini kutlayan Anadol, "Muharrem İnce'nin gösterdiği performansı son derece başarılı buluyorum. CHP'nin yıllardır alamadığı oyu yüzde 30'lara ulaştırdı. Bu sonucu görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Anadol, CHP'nin aldığı yüzde 22,64'lük sonucun ise deneyimli bir siyasetçi olarak hem kendisini hem de altı oka gönül verenleri çok üzdüğünü aktardı.

- "Kılıçdaroğlu, 8 sene içinde 8 yenilgi aldı"

Bu sonuçları, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve ülkeyi çok partili yaşama geçiren CHP'ye yakıştıramadığını dile getiren Anadol, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarısız buluyorum. CHP'nin milletvekilliği seçimlerinde aldığı bu sonuçların sorumlusu Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkez ekibidir. Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir. Makamınızı boşaltın ve CHP'nin eski genel başkanları arasında yerinizi alın.

Kılıçdaroğlu, 8 sene içinde 8 yenilgi aldı ve hala yerinde duruyor. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kurultayın başkanı olarak kendisine sesleniyorum; lütfen partiye ve kendinize zarar vermeyin. Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir, şahsınız zarar görmektedir. Vakit geçmeden bu çağrıma uyun, inanıyorum ki milyonlarda benim gibi düşünüyor."

Anadol, Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde sivil toplum örgütleriyle sohbet ettiğini, böyle bir seçim kampanyasının CHP'yi başarısızlığa götürdüğünü savundu.

Genel merkez yöneticilerin seçim gecesi çelişkili açıklamalarla halkın moralini bozduğunu dile getiren Anadol, "CHP'nin düşük puanla sonuç almasından doğan üzüntü içindeyken bu açıklamalar CHP seçmenini moralini bozmuştur. Bunu da bir beceriksizlik olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Anadol, partinin acilen fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini vurgulayan Anadol, "yeni CHP" diye içi boş kavram ortaya atıldığını savundu.

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