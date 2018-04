Komisyon Başkanı Uslu: Suriyeliler bir an önce ülkelerine dönmek istiyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı'nın Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Sahada yaptığımız incelemelerde de görüyoruz ki; Suriyeli kardeşlerimiz bir an önce kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmek istiyorlar" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan, çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Atay Uslu başkanlığındaki komisyon, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Uslu ile birlikte komisyonda yer alan Ak Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Ak Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı ve Leyla Şahin Usta, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Barınma Merkezi Yöneticisi Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'dan brifing alıp, mahallelerin muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

'SURİYELİLER GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNÜYOR'

Komisyon Başkanı Atay Uslu, Türkiye'nin Suriye krizi çıktığı ilk günden itibaren Birleşmiş Milletler'e Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturularak göç etmek zorunda kalan insanların burada barınmalarının sağlanmasını teklif ettiğini, ancak kabul görmediğini söyledi. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenli bölgeler oluşturduğunu kaydeden Uslu, "Güvenli bölgelere de Suriyeli kardeşlerimiz dönüş yapıyorlar. 150 bin civarında Fırat Kalkanı bölgesine dönüş gerçekleşti. Afrin'deki süreç tamamlanınca da Afrin bölgesine 300 binden fazla Suriyelinin dönmesini bekliyoruz. Çünkü sahada yaptığımız incelemelerde de görüyoruz ki; Suriyeli kardeşlerimiz bir an önce kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmek istiyorlar" dedi.

Bugünlerde Afganlar'ın göç etmesinin gündemde olduğunu, ancak göç son 20 yıldır dünyanın en önemli gündemi olduğunu belirten Atay Uslu, dünyada 300 milyondan fazla göçmenin bulunduğunu ve bunların 70 milyonun da sığınmacı olduğunu söyledi. Göç konusunda çok hızlı bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Uslu, şöyle devam etti:

"Bugün ne oluyor sorusuna cevap aramaya çalışıyorlar. Ne oluyor sorusuna cevap aramak yerine neden oluyor, niçin oluyor, sorusuna cevap aramak lazım. 10 binlerce kilometreden insanlar yürüyerek zor koşullarda, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak şartlarda bir umuda yolculuğa çıkıyor. Neden, niçin? Çünkü kaynak ülkelerde istikrarsızlık var. O ülkelerde terör bir şekilde destekleniyor, otorite boşlukları ortaya çıkartılıyor ve dünyada da ciddi bir gelir dağılımıyla da ilgili sıkıntılar var. O yüzden bu göçler ortaya çıkıyor. Dünyada 3 büyük kırılma noktası var, 3 fay noktası var. Birisi Kuzey Afrika. Oradan da yoğun bir geçişler var Akdeniz üzerinden. Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı olmuştur. İnsanlar Avrupa'ya doğru geçmek istiyor, geçemeyince de boğuluyorlar, İspanya üzerinden, İtalya üzerinden. İkinci kırılma noktası Irak ve Suriye. Ürdün, Lübnan ve Türkiye, bugün o kırılma noktasından ortaya çıkan göçmenlere, Sığınmacılara ev sahipliği yapıyor. Üçüncü kırılma noktası da Afganistan. Buradan da ciddi bir şekilde hareket var. Buradaki hareketle önce Pakistan, sonra İran, sonra Türkiye ve Avrupa ülkelerine doğru bir hareketlenme var."

GÖÇ KONUSUNDA ÇALIŞAN ULUSLARASI KURULUŞLARA ELEŞTİRİ

Göç konusunda çalışan uluslararası kuruluşları da eleştiren Komisyon Başkanı Atay Uslu şunları söyledi:

"Bence tüm dünya, bu konuda çalışan tüm uluslararası kuruluşlar, kaynak ülkelerdeki sorunları nasıl halledebiliriz, neden sığınmacı hareketleri, düzensiz göç hareketleri hızla artıyor, bu coğrafyadaki istikrarı nasıl sağlarız sorusuna cevap araması gerekiyor. Maalesef bugün uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler'in alt kuruluşları, bu işlerle ilgilenen Mülteciler Yüksek Komiserliği veya uluslararası göç örgütü gibi veya diğer sivil toplum kuruluşların hepsi ölen göçmenleri veya hareket halindeki göçmenleri sayan istatistik kuruluşları haline geldi. Oradan, istatistik kuruluşlarından uzaklaşıp hakikaten insani rollerine geri dönmesi gerekir, bu hareketleri durdurması gerektiğini düşünüyoruz. Mevsimsel olarak bu hareketler, Avrupa'ya doğru göç hareketleri Afganistan üzerinden her yol oluyor, yine bu dönemde de oluyor. Türkiye bununla ilgili tedbirleri almış durumda. Bunlarla ilgili güvenlik anlamında hem idari gözetim süreçleri işletiyor, hem gerekiyorsa sınır dışı süreçler işletiyor. Ama bir sığınmacı başvurusu varsa da bunla ilgili de uluslararası koruma prosedürlerini işletiyor."