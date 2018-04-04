Komisyon seçiminde arbede çıktı meclis üyesinin parmağı kırıldı

Manisa’nın Selendi ilçesi Belediye Meclisi, komisyon seçimlerinde arbede çıkması nedeniyle ertelendi. Arbede sırasında bir meclis üyesinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Selendi Belediye Meclisi, gündemindeki 9 maddeyi görüşmek üzere toplandı. Sakin başlayan meclis toplantısında gündemdeki ilk madde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Hayvancılıkla ilgili yetki istemi oy birliği ile kabul edildi. Ardından 1 yıllığına görev alacak olan daimi encümen seçimlerinin yapıldığı sırada MHP grubu Ahmet Akşehirlioğlu ile Sabri Önder’i, AK Parti grubu ise Saadettin Gökdeniz’i aday gösterirken CHP’li Belediye Meclis üyesi Mehmet Karataş da şahsi olarak aday oldu. Kapalı zarf usulü ile gerçekleşen seçimde AK Parti’li üyeler MHP’li muhalif meclis üyeleri olan Ferudun Akın ve İsmail Başyiğit’in de desteğini aldı. Seçimde 9’ar oy alan AK Parti’li Saadettin Gökdeniz ve CHP’li Mehmet Karataş 1 yıllığına daimi encümen seçildi. MHP’nin adayları olan Ahmet Akşehirlioğlu ve Sabri Önder ise 7’şer oy aldı.

Plan Bütçe Komisyonu için yapılan seçimde ise AK Parti’li Mehmet Özen, MHP’li Ferudun Akın ve İsmail Başyiğit 8’er oy alarak komisyon üyeliğine seçildi.

Oylamanın ardından MHP’li Meclis üyeleri ile İsmail Başyiğit arasından tartışma yaşandı. Tartışma büyümeye başlayınca MHP’li Belediye Başkanı Nurullah Savaş toplantıya ara verdi. Daha sonra toplanan Meclis, Bayındırlık ve İmar Komisyonu seçimleri için oylama yaptı. Bu oylama sonucunda da AK Parti’li üye Sadettin Gökdeniz ile Ferudun Akın ve İsmail Başyiğit yeni komisyon üyeleri oldu.

Başkan Nurullah Savaş ortamın gergin olması nedeniyle gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere toplantıyı Perşembe gününe erteledi. Arbede esnasında MHP’li İsmail Başyiğit’in sol eline aldığı darbe sonrası serçe parmağının kırıldığı öğrenildi. Başyiğit’in olay sonrası şikayetçi olduğu bildirildi.