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"Komutandan özür dilemesi gerekir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "(İnce'nin Korgeneral Temel'le ilgili sözleri) Apolet sökme, yaptırım uygulama demokratik ülkelerde cumhurbaşkanının görevi değildir. Bu görevi nasıl oluyor da kendisine ait bir iş yapma pozisyonu olarak değerlendiriyor?" - "Ayıp etmiştir, son derece haksızlık yapmıştır komutana karşı. Bana göre kalkıp özür dilemesi gerekir"

"Komutandan özür dilemesi gerekir"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Apolet sökme, yaptırım uygulama demokratik ülkelerde cumhurbaşkanının görevi değildir. Bu görevi nasıl oluyor da kendisine ait bir iş yapma pozisyonu olarak değerlendiriyor?" dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yazıcı, Devlet Hastanesindeki hastaları da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalefet parti liderlerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerinin gelişigüzel ve sorumsuzca olduğunu belirtti.

İnsanlık değerlerinden kopmuş biçimde açıklamalar yapıldığına işaret eden Yazıcı, bunun en somut örneğinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözleri olduğunu söyledi.

Yazıcı, Türkiye'nin terörle kararlı bir şekilde mücadele ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hem kendi ulusal topraklarında hem de kendi ulusal topraklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla komşu ülkelerde, terörist unsurların odaklandığı alanlarda silahlı kuvvetlerimiz, özel harekat çok başarılı bir mücadele sürdürüyor. Bu süreci çok yakından takip edenler bilirler ki bu çalışmaların elbette ki siyasi boyutunda cumhurbaşkanı ve hükümet var. Cumhurbaşkanı da anayasamıza göre başkomutan sıfatını taşıyor. Elbette ki Genelkurmay var ama özelde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu olsun, bunları bizzat sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanıdır. Dolayısıyla 2. Ordu Komutanı ile ilgili değerlendirmesi haklı değildir, şık değildir, nezaket kuralları ile asla bağdaşmaz."

- "Bunu kendi siyasetine malzeme yapmak kural dışıdır"

İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olarak dolaştığını ama cumhurbaşkanının apolet sökme yetkisinin olmadığını vurgulayan Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Apolet sökme, yaptırım uygulama demokratik ülkelerde cumhurbaşkanının görevi değildir. Bu görevi nasıl oluyor da kendisine ait bir iş yapma pozisyonu olarak değerlendiriyor? Bu açıdan söylemi son derece sorunlu. Ayıp etmiştir, son derece haksızlık yapmıştır komutana karşı. Bana göre kalkıp özür dilemesi gerekir. Komutandan özür dilemesi gerekir. Komutanın davranışını beğenmeyebilir. Bazı söylemleri olabilir ama bunu kendi siyasetine malzeme yapmak kural dışıdır."

Yazıcı, 24 Haziran seçim çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini de belirterek, "İnşallah 24 Haziran seçim gününün akşamı millet bu seçimi bitirecek, sonlandıracak, ikinci tura gerek kalmayacak. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını seçmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ile birlikte hükümeti kurma yetkisi cumhurbaşkanına verilmiş olacak. Hiç süre kaybetmeden yasanın öngördüğü süreçleri işletmek suretiyle hükumeti inşa edecek." diye konuştu.

Araştırma anketlerinin seçimin ilk turda noktalanacağını gösterdiğini aktaran Yazıcı, "Hayat dinamik, ihtiyaçlar sonsuzdur. 'Her şeyi yaptık.' demiyoruz ama iyi şeyler yaptık ve vatandaş bunu görüyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize

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