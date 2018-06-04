"Komutandan özür dilemesi gerekir"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Apolet sökme, yaptırım uygulama demokratik ülkelerde cumhurbaşkanının görevi değildir. Bu görevi nasıl oluyor da kendisine ait bir iş yapma pozisyonu olarak değerlendiriyor?" dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yazıcı, Devlet Hastanesindeki hastaları da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalefet parti liderlerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının söylemlerinin gelişigüzel ve sorumsuzca olduğunu belirtti.

İnsanlık değerlerinden kopmuş biçimde açıklamalar yapıldığına işaret eden Yazıcı, bunun en somut örneğinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözleri olduğunu söyledi.

Yazıcı, Türkiye'nin terörle kararlı bir şekilde mücadele ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: