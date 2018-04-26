Konya Büyükşehir Belediye Başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Başkan Akyürek, 14 yıldır Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.
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