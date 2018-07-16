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Konya'da CHP delegelerinden olağanüstü kurultay imzası

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen Konyalı 4 kurultay delegesi, noterden imza verdi - Delegelerden Mehmet Emin Altunses: - "Az önce telefonla konuştuğumda Türkiye genelinde imza sayısının 300'ü geçtiğini öğrendim, yarın da muhtemelen 634'ü bulacağız"

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen Konyalı 4 kurultay delegesi, noterden imza verdi.

CHP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve kurultay delegesi Deniz İndibi Çelik ile kurultay delegeleri Mehmet Emin Altunses, Orhan Kaya ve İsmail Ünsal, Selçuklu ilçesindeki bir noterde bir araya gelerek, olağanüstü kurultay için imza attı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan delegelerden Altunses, CHP'nin değişime, dönüşüme ve yeni bir iddiaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

CHP seçmeninde ve delegelerinde 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay talebi oluştuğunu belirten Altunses, "Biz de duyarlı kurultay delegeleri olarak buna sessiz kalamadık. Tabandaki, sokaktaki sesi, çığlığı, kurultay ve değişim isteğini görüyoruz. Bu talebe karşılığımızı bugün verdik, imzalarımızı attık." dedi.

Altunses, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin özellikle gençlerde büyük bir karşılığının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinden önce gençlerin talebini 81 milyon gördü. Özellikle mitinglerimizde Muharrem İnce'ye karşı yoğun bir genç ilgisi vardı. Sosyal medyada en çok paylaşılan, en çok tıklanan, en çok izlenen lider oldu. Sosyal medyayı kullanan en büyük kitle de genç kitleydi. 24 Haziran'dan sonrası için de genel başkan olmasıyla ilgili gençlerin talebi vardı. İnşallah olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz. Konya'daki 28 delegenin 21'i kurultay için imza verdi. Az önce telefonla konuştuğumda Türkiye genelinde imza sayısının 300'ü geçtiğini öğrendim, yarın da muhtemelen 634'ü bulacağız. Genç delege olarak 1990 doğumlu ve sonrası 40 delegemiz var. Bunlardan 34'ü bugün imzasını verdi. Genç delegeler de olağanüstü kurultayı destekliyor. İnşallah olacak."

- "Örgütümüzün yüzde 80'i değişimden yana"

İl Yönetim Kurulu Üyesi Çelik de CHP tabanının partide yenilenme ve değişim talebinde bulunduğunu söyledi.

Tabanın sesini duyarak imza vermek üzere bir araya geldiklerini aktaran Çelik, "Bizim ne Genel Başkanımızla ne Genel Merkezimizle ne de partimizle hiçbir problemimiz yok. Tam tersi Genel Başkanımızı çok seviyoruz ancak bizler Konya örgütünün velayetini, vekaletini verdiği kurultay delegeleriyiz. Örgütümüzün yüzde 80'i değişimden yana. Önümüzdeki yerel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan rüzgarı tekrar yenileyebilmek, partimizde bir değişim olması gerektiğini düşündüğümüz için buradayız ve imza veriyoruz. Umarım Genel Merkez, zaten hukuki süreç başladığı için duyarsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imzaKonya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza
Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imzaKonya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza
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