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Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

 KONYA'da, olağanüstü kurultay isteyen CHP'li 21 delege, notere giderek, imza verdi.  Konya'daki 28 delegeden aralarında CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil'in de olduğu 21 kişi, kentteki noterlere giderek, olağanüstü kurultay için imza verdi. Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses (20), 2 gün içinde yeterli imzanın toplanacağını savundu.

Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, olağanüstü kurultay isteyen CHP'li 21 delege, notere giderek, imza verdi.
Konya'daki 28 delegeden aralarında CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil'in de olduğu 21 kişi, kentteki noterlere giderek, olağanüstü kurultay için imza verdi. Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses (20), 2 gün içinde yeterli imzanın toplanacağını savundu. Altunses, "Partimizin değişime, dönüşüme, yeni bir iddiaya ihtiyacı olduğu ortadadır. Biz de kurultay delegeleri olarak buna sessiz kalmadık. Tabandaki, dışarıdaki, sokaktaki çığlığı görüyoruz. Değişim isteğini görüyoruz. Partimizin olağanüstü kurultay isteğini görüyoruz. Buna da karşılığımızı bugün verdik. İmzalarımızı attık. Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız. Kurultayımızı yapacağız. Yeni bir iddiayla yerel seçimlere hazırlanacağız. Gençlerin talebini 24 Haziran seçimlerinden önce 81 milyon gördü. Mitinglerimizde Muharrem İnce'ye karşı yoğun ilgi vardı gençlerimizden. 24 Haziran'dan sonrası bu sefer de genel başkanlık için Muharrem İnce'ye karşı yoğun bir ilgi var. İnşallah, olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.

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Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imzaKonya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imzaKonya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

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