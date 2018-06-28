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Konya'da milletvekilleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

KONYA'da  24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekilliğine seçilen adaylar düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.  1 milyon 505 bin 540 bin seçmenin bulunduğu Konya'da daha önce 14 olan milletvekili sayısı 15'e yükseldi.

Konya'da milletvekilleri mazbatalarını aldı

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA'da 24 Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekilliğine seçilen adaylar düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
1 milyon 505 bin 540 bin seçmenin bulunduğu Konya'da daha önce 14 olan milletvekili sayısı 15'e yükseldi. Yapılan seçimlerin ardından milletvekilliğine seçilenler, bugün adliyede düzenlenen törenle mazbatalarına aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz, 4701 sandıkta oy kullanıldığını belirrterek, cumhur ittifakının 1 milyon 13 bin 869, millet ittifakının da 283 bin 32 oy aldığını belirtti. Oyların partilere göre dağılımını açıklayan Kiraz, ''AK Parti 804 bin 47, MHP 209 bin 722, Hür Dava Partisi 2 bin 787, Vatan Partisi bin 996, HDP 43 bin 228, CHP 130 bin 962, SP 31 bin 614, İYİ Parti 121 bin 356, bağımsız milletvekili adaylarından Mücahit Ayan 420, Lütfi Dilek 176 oy almıştır'' dedi.
Konuşmanın ardından Ak Parti’den Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağar, Gülay Samancı, Selman Öyboyacı, Halil Etyemez, MHP'den Mustafa Kalaycı, Esin Kara, CHP'den Abdüllatif Şener, Abdülkadir Karaduman ve İYİ Parti’den Fahrettin Yokuş milletvekilliği mazbatalarını aldı.
SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILMADI, MAZBATASINI ALDI
Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman da mazbatasını aldı. Seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçilen Karaduman, daha önce ''Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım'' diye açıklama yapmıştı.
AK PARTİLİ SORGUN: BU SEÇİMLER YEDİ DÜVELE KARŞI YAPILDI
Törenin ardından açıklamada bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, daha önce merdiven altında, gizli yapılan ittifakların bu seçimle şeffaf şekilde milletin gözünün önünde yapıldığını belirtti. Seçimlerin yedi düvele karşı yapıldığını ifade eden Sorgun, şöyle konuştu:
''Aslında bu seçimler, sadece Türkiye'de yapılmadı. Bunu da hepimiz gördük. 24 Haziran akşamı dünyanın birçok yerinde Konya ve Türkiye ile birlikte kutlama yapanlar vardı. Üzülenlerde vardı. Bu seçimin sadece Türkiye'de değil, yedi düvele karşı yapılmış olduğunu gördük.''
İYİ PARTİLİ YOKUŞ'TAN VALİ ÇIKIŞI
İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş da yaptığı basın açıklamasında Konya'nın eskisi gibi olmayacağını belirtti. Artık kamuda hiçbir insanın haksızlığa uğramayacağını ifade eden Yokuş, ''Vali, kaymakam, belediye başkanı, keyfe keder taraflı davranamayacak. İhalelerde yandaş kayırmacılığı yapılamayacak. Kamuda adaletsiz atamalar yapılamayacak. Yapılırsa Fahrettin Yokuş, bu haksızlıkların hepsine müdahale eder. Konya'da artık il müdürü, kaymakam, siyası partinin il başkanı gibi çalışamayacak. İmam, müftü siyaset yapamayacak. Herkes görevini yapacak. Bunu yapanların hukuk önünde, medya önünde ve bunlara gereğini yapmayan hükümetten hesap soracağım. Onun için buradan herkese söylüyorum ben Konya'da huzur istiyorum'' dedi.
Konya Valisi Yakup Canbolat'ı eleştiren Yokuş, şöyle konuştu:
''Seçim süresince Sayın Vali, maalesef taraflı davranmıştır. Gecenin 12'sinde OHAL var. 6 partinin seçim stantlarının bulunduğu yerde meşalelerle dolaşan başı bozuk gençlerle karşılaştık. Parti bayraklarımız yakıldı. Güya OHAL var. Güya Türkiye'de vali var. Bu vali siyasidir. Bundan sonra kendisine çeki düzen versin. Herkese eşit davransın. Aksi halde Konya'da valilik yapamaz. Adaletli davransın ya da bıraksın gitsin. İkinci uyarım Beyşehir Belediye Başkanına. Benim köyümdeki kilitli taşları alıp götürdü. Hizmette ayırım yaptı. Buradan bütün belediye başkanlarına sesleniyorum; köyler arasında, kasabalar arasında ayrım yaparsınız kusura bakmayın size belediye başkanlığı yaptırmam. Burası hukuk devleti, parti devleti değil. Konyalıya ayrımcılık yapan kim olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, beni karşısında görecek. Ben ayrım yapmadan Konya'nın vekili olacağım.''
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Konya'da milletvekilleri mazbatalarını aldıKonya'da milletvekilleri mazbatalarını aldıKonya'da milletvekilleri mazbatalarını aldıKonya'da milletvekilleri mazbatalarını aldı

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