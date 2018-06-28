Konya'da milletvekilleri mazbatalarını aldı

1 milyon 505 bin 540 bin seçmenin bulunduğu Konya'da daha önce 14 olan milletvekili sayısı 15'e yükseldi. Yapılan seçimlerin ardından milletvekilliğine seçilenler, bugün adliyede düzenlenen törenle mazbatalarına aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Kiraz, 4701 sandıkta oy kullanıldığını belirrterek, cumhur ittifakının 1 milyon 13 bin 869, millet ittifakının da 283 bin 32 oy aldığını belirtti. Oyların partilere göre dağılımını açıklayan Kiraz, ''AK Parti 804 bin 47, MHP 209 bin 722, Hür Dava Partisi 2 bin 787, Vatan Partisi bin 996, HDP 43 bin 228, CHP 130 bin 962, SP 31 bin 614, İYİ Parti 121 bin 356, bağımsız milletvekili adaylarından Mücahit Ayan 420, Lütfi Dilek 176 oy almıştır'' dedi.

SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILMADI, MAZBATASINI ALDI

Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman da mazbatasını aldı. Seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçilen Karaduman, daha önce ''Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya'da bulunamadım'' diye açıklama yapmıştı.

AK PARTİLİ SORGUN: BU SEÇİMLER YEDİ DÜVELE KARŞI YAPILDI

Törenin ardından açıklamada bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, daha önce merdiven altında, gizli yapılan ittifakların bu seçimle şeffaf şekilde milletin gözünün önünde yapıldığını belirtti. Seçimlerin yedi düvele karşı yapıldığını ifade eden Sorgun, şöyle konuştu:

''Aslında bu seçimler, sadece Türkiye'de yapılmadı. Bunu da hepimiz gördük. 24 Haziran akşamı dünyanın birçok yerinde Konya ve Türkiye ile birlikte kutlama yapanlar vardı. Üzülenlerde vardı. Bu seçimin sadece Türkiye'de değil, yedi düvele karşı yapılmış olduğunu gördük.''

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