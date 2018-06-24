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Konya'da siyasetçiler oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

KONYA'da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Ahmet Sorgun ile CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sandık başına giderek oyunu kullandı.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Ahmet Sorgun ile CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sandık başına giderek oyunu kullandı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise bu kez oyunu, İstanbul'da kullanmayı tercih etti. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Ahmet Sorgun, oyunu kullanmak için merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Muhittin Güzel Kılıç Anadolu Lisesi'ndeki 1116 nolu sandığın kurulduğu sınıfa geldi. Sandık başkanı, Sorgun'a, milletvekili olduğu için oyunu kullanamayacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine şaşıran Sorgun, ''Sen de böyle diyorsan, senin sandık başkanlığını sorgulamak gerekir'' dedi. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Sorgun, 'Ülkemiz açısından önemli bir seçim. Milletimiz hem cumhurbaşkanını, hem de parlamentoyu seçecek. Seçime katılımın iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz için en iyisi olur" dedi. Sandık başkanıyla yaşadığını polemiğe de değinen Ahmet Sorgun, şöyle konuştu: ''Gerek milletvekilleri, gerek milletvekilleri adayları 298 sayılı Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun'da, kayıtlı olduğu sandıkta veya herhangi istediği bir sandıkta oyunu kullanabilirler. Buradaki arkadaşımız bu konuyu yeterince bilmediğinden; eğer hukukçu olmasanız, eğer konuyu çok iyi bilmeseniz, baktığınızda gerçekten bir engele sebep olabilirdi. Bizim bir parolamız vardı. En iyi bilen siz olun, ilk bilen siz olun diye. Bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Kanunun ilgili maddesini de arkadaşımıza öğretmiş olduk." ABDÜLLATİF ŞENER OYUNU KULLANDI CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de merkez Selçuklu ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'ndaki 2359 nolu sandıkta oyunu kullandı. İl Başkanı Barış Bektaş ve partililerle birlikte okula gelen Şener, seçimlerin Konya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Abdüllatif Şener, "Milletimizin hem cumhurbaşkanını, hem de milletvekillerini seçeceği bir seçim olacak. Görüyorum ki katılım oldukça yüksek. Seçim güvenliği içerisinde bir seçim olmasını diliyorum" diye konuştu. DAVUTĞLU, OYUNU KONYA'DA KULLANMADI Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren memleketi Konya'da merkez Meram ilçesi Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan ve milletvekilliğine yeniden aday olmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise oyunu, bu kez İstanbul'da kullanmayı tercih etti.

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