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Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

BAKAN KURUM: ŞİRKET MANTIĞINDA İŞLERİ YÜRÜTMEK İSTİYORUZ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde cami açılışının ardından kent merkezine geçerek Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (2)

BAKAN KURUM: ŞİRKET MANTIĞINDA İŞLERİ YÜRÜTMEK İSTİYORUZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde cami açılışının ardından kent merkezine geçerek Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. İki bakan, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, 100 günlük eylem planı kapsamında kendi bakanlığına ait 41 projenin yer aldığını söyledi. Bir şirket mantığında işleri yürütmek istediklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Yeni hükümet sistemi ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dün 100 günlük icraatlarımızı açıkladık. Bakanlığımız olarak 41 tane icraatımız var. Bu icraatlarda yeni hükümet sisteminde açıkçası hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, bir şirket mantığında inşallah işleri yürütmek istiyoruz. Tüm Türkiye'de birçok projemiz var. Bunları yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle birlikte el birliğiyle inşallah tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, çevre projelerimiz, ulaşım projelerimiz gibi 400 tane eylemimiz var. 100 gün içerisinde inşallah bunların bir kısmına başlayıp, bir kısmını da tamamlayacağız."
'MİLLET BAHÇELERİNİN BİRİNİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI İÇİNDE AÇACAĞIZ'
Millet bahçelerinden birini 100 günlük eylem planı içerisinde açmayı planladıklarını belirten Kurum, "Üç tane millet bahçemiz var. Birini yine yüz günlük program dahilinde açmayı hedefliyoruz. Oraya ilave yapılabilecek yatırımlar neyse, bu yatırımları inşallah en kısa zamanda yapıyor olacağız. Diğer millet bahçelerinin de projeleri bu süreçte tamamlanacak'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da millet bahçelerinde sağlıklı yaşamla ilgili alanların olacağını belirterek, ''Millet bahçesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle ilgili bir takım millet bahçesine farklı yaklaşımlarımız olacak. Onun ilk örneğini de inşallah ilk yüz günlük eylem palanında olan millet bahçesinde planlamış olacağız" diye konuştu.
Koca, Konya'ya yapılan Şehir Hastanesi'nin de 2019 yılı sonunda hizmet vermeye başlayacağını söyledi. İki bakan, ziyaretin ardından Tarihi Bedesten Çarşısı'nda incelemelerde bulunup, esnafla sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (2)Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (2)Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (2)Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı (2)

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