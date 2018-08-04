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Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde cami açılışına katıldı.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketleri Konya'nın Kulu ilçesinde cami açılışına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık görevine atandıktan sonra ilk kez memleketlerini ziyaret etti. İki bakanın da ilk durağı Bakan Koca'nın baba ocağı Kulu ilçesinin Ömeranlı Mahallesi oldu. Fahrettin Koca, Bakan Kurum ile birlikte annesi Esma ve babası Hasan Koca'yı evinde ziyaret etti. Yakınları ev hemşehrileri tarafından karışlanan Koca, babasının ve annesinin elini öptü. Bu sırada anne Esma Koca, özyaşlarını tutamadı. Ziyaretten sonra her iki bakan, açılışı gerçekleştirecekleri Selahattin Eyyübi Camii'ne geçti.

Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bize düşen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi ve şehirlerimizi kalkındırmak. Bunu büyükşehirlere değil, tüm Türkiye'ye yaymak. Biz de aldığımız bayrağı en iyi yerlere taşımak için, milletimize hizmet etmek için göreve geldik. Allah utandırmasın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bakan olarak 81 milyon insana, sağlık hizmeti sunmak istediklerini belirtti. Koca, "Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk kabinesinde sağlık bakanı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Allah'ın izni ile doğduğum bu topraklarda sizinle karşılaşmayı rabbim nasip etmiş oldu. Ben bu topraklarda doğdum. Sizin duanız ile buralardayım. Duanız ve bizim gayretimizle bütün 81 milyon insanımıza hakkaniyetli, nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz" diye konuştu.

İki bakan daha sonra kurdele keserek caminin açılışı gerçekleştirdi.

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