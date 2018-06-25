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Konya'nın genç milletvekili Selman Özboyacı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 00:54 | Son Güncelleme

AK Parti'den milletvekili seçilen Selman Özboyacı (29), Konya'nın en genç milletvekili oldu.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Parti'den milletvekili seçilen Selman Özboyacı (29), Konya'nın en genç milletvekili oldu.

Partisinin seçim kordinasyon merkezinde tebrikleri kabul eden Selman Özboyacı, "Bu zafer bilhassa Cumhurbaşkanımız açısından muhteşem bir zafer. Bizden dualarını esirgemeyen bütün mazlum Müslüman kardeşlerimize burdan selam gönderiyorum. Onların duaları boşa çıkmadı. Rabbim bize muhteşem bir zafer nasip etti. Benim için çok ayrı bir durum, çok ayrı bir şeref. Çok büyük bir şeref duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle Konya'dan en genç milletvekili bugün seçilmeyi rabbim bana nasip etti. İnşallah bizlerde gençliğimizin verdiği enerjiyle Konya için, Konyalı hemşehrilerimiz için Konya'nın projeleri için koşturmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE GENÇLEŞEREK YOLUNA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin gençleşerek güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ifade eden Özboyacı, "600 tane milletvekili adayımızdan 57 tanesi 25 yaş altıydı. Benim gibi 30 yaş altında da çok ciddi rakamda milletvekili adayımız vardı. Bugün sonuçların tamamı açıklandığında göreceksiniz parlamentoda 30 yaş altındaki gençler Ak Parti'yi çok ciddi bir şekilde parlamentoda temsil edecek. İnanın cumhurbaşkanımızın gençlere veridği gdeğer çok çok büyük. İnşallah biz bunların yansımasını sadece bugün değil önümüzdeki yerel seçimlerde de göreceğiz. Ben Ak Parti'nin gençlik kolları yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bunu şimdiden genç kardeşlerimize müjdesini veriyorum. Allahın izniyle Ak Parti gençleşerek, Türkiye gençleşerek mücadelesine güçlü bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

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