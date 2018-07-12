Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına ilişkin, "Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Siyasetin ön sıraları en geçişken sıralardır. Dışarıda farklılıklar olsa dahi orada yakınlaşmalar olur. Devlet Bahçeli grubun ön sırasında oturuyordu. Devlet Bahçeli İYİ Partililerin elini sıktı. Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş. Devlet Bey daha önce bütün dediklerini ve yaptığı bütün suçlamaları unutarak bize bir el uzatmış oldu." dedi.

Bahçeli ile buzların eriyip erimediğine ilişkin ise Koray Aydın, "MHP'den ayrıldık. İki ayrı saftayız. MHP duruşunu devam ettiriyor. Bizim pozisyonumuz da geride duruyor. Böyle bir medeni ilişkinin oluşması için atılmış adımları tartışma konusu yaparak bunlardan bir şey çıkarmak mümkün değil" diye konuştu.

KORAY AYDIN MHP'DEN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Koray Aydın, MHP'de ayrılmasına ilişkin, "20 yıla yakın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı. Liderimizin başarısız olduğu seçimler yaşadık. Bunları düzeltmek, bu partiyi iktidar yoluna sokacak hamleyi yapanlara sayın genel başkanımız bir kulp takarak bu talepleri ihraç ederek, partiden atarak yok etti. Türkeş dönemi bizim en rahat eleştiri yaptığımız dönemdi. Devlet Bey hiçbir seçimi, seçimden sonra tartışmamıştır, tartıştırmamıştır." diye konuştu.