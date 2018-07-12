HABER

Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Koray Aydın, "İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık." dedi. Devlet Bahçeli'nin Meclis'te İyi Parti'lileri alkışlamasını da değerlendiren Koray "Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin elini sıkmasına ilişkin, "Yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Siyasetin ön sıraları en geçişken sıralardır. Dışarıda farklılıklar olsa dahi orada yakınlaşmalar olur. Devlet Bahçeli grubun ön sırasında oturuyordu. Devlet Bahçeli İYİ Partililerin elini sıktı. Demek ki Bahçeli de söylediklerinden pişman olmuş. Devlet Bey daha önce bütün dediklerini ve yaptığı bütün suçlamaları unutarak bize bir el uzatmış oldu." dedi.

Bahçeli ile buzların eriyip erimediğine ilişkin ise Koray Aydın, "MHP'den ayrıldık. İki ayrı saftayız. MHP duruşunu devam ettiriyor. Bizim pozisyonumuz da geride duruyor. Böyle bir medeni ilişkinin oluşması için atılmış adımları tartışma konusu yaparak bunlardan bir şey çıkarmak mümkün değil" diye konuştu.

KORAY AYDIN MHP'DEN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Koray Aydın, MHP'de ayrılmasına ilişkin, "20 yıla yakın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı. Liderimizin başarısız olduğu seçimler yaşadık. Bunları düzeltmek, bu partiyi iktidar yoluna sokacak hamleyi yapanlara sayın genel başkanımız bir kulp takarak bu talepleri ihraç ederek, partiden atarak yok etti. Türkeş dönemi bizim en rahat eleştiri yaptığımız dönemdi. Devlet Bey hiçbir seçimi, seçimden sonra tartışmamıştır, tartıştırmamıştır." diye konuştu.

"İRADE BİZDE OLSAYDI MİLLET İTTİFAKI'NI KURMAZDIK"

Aydın, "Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık." diye konuştu.

Aydın, "Biz partinin haline üzülüyoruz, nasıl bu duruma düştü diye üzülüyoruz (MHP). İYİ Parti'den MHP'ye giden olmaz ama oradan bize gelenler olabilir. İYİ Parti'de MHP gömleğini çıkarma şartı yok." dedi.

Aydın, "Ülkenin yararına olan her girişimde iktidarın yanında oluruz. Zararına olan konularda desteklemeyiz." dedi.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...
Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözlerMuharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti MHP Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den 'genel başkanlık' ve 'İBB adaylığı' açıklaması

Muharrem İnce'den 'genel başkanlık' ve 'İBB adaylığı' açıklaması

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması

İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.